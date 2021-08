Tenso momento entre Hilario Pino y Elisa Beni en pleno debate sobre Afganistán en 'laSexta Noche'

El programa laSexta Noche fue el escenario este sábado de un tenso momento entre la periodista Elisa Beni y el presentador Hilario Pino durante el debate sobre la crisis de Afganistán.

En un momento dado, el presentador dio la palabra a la tertuliana, que dio a conocer el trabajo que estaba realizando junto a una red de personas para sacar de Afganistán al personal del Poder Judicial afgano, entre el que se encuentran varias abogadas.

"La situación es complicada y por eso quiero contarla. Ellos están escondidos en Kabul...", comenzó explicando Beni, que fue interrumpida por Hilario Pino para que contase la historia, "pero de forma rápida", le dijo, ya que había poco tiempo antes de conectar por videollamada con el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo.

"Es el interés que tengáis o no en saber lo que está pasando, tampoco es que tenga un especial interés en contarlo", le respondió Beni, visiblemente molesta. "Las cosas se pueden contar en siete minutos o en dos", dijo entonces Pino, que volvió a darle la palabra para que continuase hablando.

"Ellos están escondidos y tienen miedo, no es fácil que les den sus teléfonos o sus contactos a cualquiera", prosiguió Beni, que ha relatado las dificultades que están teniendo desde esta red de personas como desde el Gobierno español para localizarlas y llevarlas al aeropuerto para su evacuación del país.

"Hay algunas de estas personas que han conseguido, con salvoconductos, llegar a alguna puerta, que no es la puerta norte...", indicó la tertuliana antes de volver a ser cortada por Pino, que le preguntó: "Elisa, ¿cuál es la conclusión de todo esto, contar tu experiencia y lo que estás ayudando o qué queremos hacer con esto?", dijo ante la cara de incredulidad de la colaboradora.

"O ayudar, es decir, ¿cuál es la conclusión?", insistió el presentador. "Bueno, pues sacadla vosotros. Estaba contando realmente lo que está pasando en Afganistán, que creo que tiene algún interés periodístico, pero si no lo tiene, pues no lo cuento", zanjó Elisa Beni.

Pino, por su parte, no le replicó, sino que dio paso al siguiente colaborador para que interviniese antes de la entrevista a Margallo.

El corte de Pino a Beni ha provocado la indignación de muchos espectadores, que han manifestado en las redes sociales su descontento con la actitud del presentador.

"Hilario Pino, te has pasado no dejando hablar a Elisa Beni", opinó un televidente. "Cuando una periodista intenta contar lo que de verdad pasa en Afganistán desde hace tiempo y sigue pasando y el moderador del programa la corta estamos en lo de siempre, no se informa", indicó otra espectadora.

Ya ves — Elisa Beni (@elisabeni) August 21, 2021

La propia Elisa Beni respondió a algunos de estos usuarios en Twitter. "Hay tiempo para otras retóricas hueras y no dejáis a Elisa Beni acabar de contar", replicó una tuitera. "Ya ves", le contestó la periodista.