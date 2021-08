Muere Beatriz Arrastia, madre de Isabel Preysler

Beatriz Arrastia, madre de Isabel Preysler, ha fallecido este domingo rodeada de todos sus hijos y nietos a los 98 años de edad, según ha informado Viva la vida.

Beba o Betty, como le llamaban cariñosamente sus nietos, era de origen filipino. Sin embargo, su vínculo con España surgió al conocer a su marido, Carlos Preysler Perez de Tagle, quien murió en 1992.

Fue entonces, al quedarse viuda, cuando abandonó Manila para venirse a vivir a la casa de su hija Isabel en la capital española.

Sus apariciones televisivas eran muy escasas. De hecho, la primera de importancia que se recuerda tuvo lugar hace dos años, cuando acudió a Volverte a ver. Allí, le dedicó grandes elogios a toda su familia, especialmente a Isabel Preysler y a sus nietos Julio Iglesias Jr y Tamara Falcó.

"Es maravillosa, vale su peso en oro", confesaba sobre su hija más mediática. Aunque reconocía que tenía predilección por Tamara, porque según ella "es de lo mejorcito que tenemos en la familia".

La propia Tamara habló en aquel programa también de esa relación especial, ya que empezaron a vivir juntas cuando la joven solo tenía 15 años. La profunda fe de ambas les unió aun más, yendo a "misa todos los días".

"No tengo palabras para expresar el cariño que les tengo. Ese cariño que es tan importante en la vida. Me sale del alma. Me conocen bien, saben lo que quiero. De pequeños el más travieso era Enrique. Julio no lo era tanto, pero ya de mayor es otra cosa", así le manifestó a Carlos Sobera el amor por sus nietos.

La familia suma otra dolora pérdida en muy poco tiempo, sobre todo Tamara que en menos de un año y medio ha tenido que despedir a su padre, su tío y, ahora, a su abuela.