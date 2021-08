"No admito que gente que no hace política aquí nos diga lo que tenemos que hacer", afirma Barbón

20M EP

NOTICIA

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha afirmado este domingo que no va a admitir críticas a Asturias o se intente dañar la imagen de la región. Así, ha afirmado que no acepta que "gente que no hace política aquí, nos diga lo que tenemos que hacer".