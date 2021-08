El PPCV acusa al Consell de "generar incertidumbre" sobre el futuro de las ITV: "Va camino de provocar un empastre"

El dirigente 'popular' ha lamentado que Climent "no tiene el control de la política estratégica" porque "todo son incertidumbres". "No sabe qué va a hacer con las ITV, no sabe qué tipo de modelo quiere, qué pasará con los trabajadores y ni siquiera si van a poder bajar los precios. No sabe nada seguro. Todo son futuribles. Lo mismo sucede con Feria Valencia. No sabe qué va a hacer con los trabajadores ni con la liquidez para pagar la deuda", ha expresado.

Carrasco, en un comunicado, ha afirmado que el Consell, "en lugar de solucionar los problemas, los agranda y genera más incertidumbre". "En economía hace falta que haya certezas, no crear falsas expectativas como está haciendo Climent con los trabajadores de las ITV que temen por su futuro. Antes de tomar ninguna decisión se debería tener claro el futuro de los trabajadores", ha defendido.

El diputado del PPCV en Les Corts ha insistido en que el conseller "no resuelve los problemas y tiene todo empantanado sin dar soluciones". "No sabe cómo hacer funcionar las empresas públicas. No tiene solución para la eficiencia y la eficacia en la gestión y, mucho nos tememos, que con las ITV lleva camino de provocar un empastre", ha apostillado.

Para el diputado 'popular', "en un momento tan complicado a nivel económico, donde las empresas están llevando a cabo grandes esfuerzos de adaptación en plantillas y en mejorar su eficiencia en la gestión, en lo único que piensa Climent es en engrosar lo público y que lo paguen los demás". "Esa es la solución que él plantea también para las ITV. Prima lo ideológico sobre lo técnico y así es difícil", ha alertado.

"GENERALIDADES Y OBVIEDADES"

"Es triste que, tras seis años en el cargo, el conseller de Economía solo tenga buenas palabras y vaguedades que nunca se concretan en nada. Lo de Climent es solo palabrería hueca que no lleva a ningún lado. Ni concreta nada ni tiene una idea clara de sus objetivos. Solo generalidades y obviedades, y a sus resultados nos remitimos", ha manifestado.

Por último, Carrasco ha criticado la "falta de criterio" y de una "política clara" del Consell en materia económica e industrial. "Los bandazos y la indeterminación de Climent están provocando que la anunciada recuperación se desdibuje por el incremento de empresas que se declaran insolventes, la multiplicación de los costes por el aumento del precio de la luz, el aumento del paro o la creciente economía sumergida", ha zanjado.