César Carballo, muy preocupado por las variantes de COVID-19 que sí se habrán enfrentado a la vacuna

Este sábado, y como es habitual, La Sexta emitió La Sexta Noche. El formato, presentado por Hilario Pino, repasó la última hora de los temas que vertebran la actualidad con sus tertulianos comunes, como es el caso de César Carballo, que colabora también en algunos formatos de Mediaset.

El urgenciólogo suele mostrarse muy crítico con las decisiones del Gobierno respecto a la gestión de la COVID-19, y también suele enfocar esfuerzos en potenciar la responsabilidad y la cautela entre los ciudadanos.

"Lo que nos ha enseñado la variante delta es que no nos podemos confiar", comenzó el especialista. Desde su posición, describió que es habitual que las urgencias colapsen en verano por la reducción de plantilla ante las vacaciones de los sanitarios.

"Pensamos este verano que la quinta ola solo afectaría a jóvenes y que no traería hospitalizados, pero no ha sido así", recordó con preocupación. Además, alertó sobre lo que podría estar al venir, haciendo alusión a nuevas variantes surgidas en la actualidad, por lo que ya se habrían enfrentado a las vacunas.

"No solamente la delta, sino lo que venga detrás, probablemente tensione aun más un sistema sanitario que está al límite. La variante delta no se ha enfrentado a la vacuna contra el coronavirus, sino que surge antes. No tenemos ninguna variante que se haya enfrentado a las vacunas, lo que va a surgir ahora van a ser variantes que sí se han enfrentado a la vacuna", vaticinó