Makoke habla de su relación con Julio Iglesias: "La primera noche fue en Estocolmo"

Aunque era un secreto a voces, poco se ha sabido hasta ahora de la relación que mantuvieron en los años 90 Makoke y Julio Iglesias. La colaboradora de Viva la vida ha desmentido en el programa los problemas de salud del cantante y ha detallado por primera vez cómo fue el romance que tuvieron durante algo más de nueve meses.

El noviazgo con el artista ocurrió cuando Makoke tenía 19 años y trabajaba como modelo, según ha explicado a sus compañeros. "La primera vez que yo le vi, yo estaba trabajando en un concierto de azafata. Y de repente, me dijo que me sentara a su lado en la cena. Yo me negué y me senté con las otras chicas en un reservado de un restaurante, y él cogió y se sentó con nosotras", ha recordado.

"¿Y la primera noche que te vas sola con él?", le preguntó Toñi Moreno a una reacia Makoke, que no quería contar detalles de la intimidad. "No lo he contado nunca", se ha justificado la colaboradora.

Tras la insistencia de sus compañeros, finalmente Makoke cede: "Solo te voy a decir que la primera noche fue en Estocolmo. Íbamos haciendo la gira de toda Europa. El sitio es precioso, es la Venecia del norte", ha revelado Makoke, que no ha querido entrar más en el asunto. "Tengo 50 años, lo hice hace 30 años, nunca he contado nada y no tengo nada más que contar", ha zanjado.

En otro punto de la conversación, Makoke ha reconocido que se fue a vivir con él a Miami, y aunque al principio de la relación estaba enamorada de él, "el problema fue que estaba allí todo el día sola, era mi cárcel de oro", ha asegurado.

Asimismo, Makoke desveló al resto de colaboradores y a la presentadora, Toñi Moreno, que decidió romper con él por teléfono. "Le dije que me iba a quedar en España, que tenía trabajo".

"¿Es cierta la leyenda esa de que Julio Iglesias regalaba un reloj de Cartier a todas sus conquistas?", quiso saber entonces Toñi Moreno, a lo que Makoke respondió afirmativamente. "A mí me lo regaló y lo dejé en su casa de Miami", ha aclarado.

Posteriormente volvió a coincidir con Julio Iglesias, "cuando vino a hacer otra gira en el año 97 o 98". Sobre el cantante, Makoke no ha tenido más que buenas palabras: "Yo no puedo decir nada malo, es un señor como la copa de un pino".