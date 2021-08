Sergio del Barrio y Ana Casares ganan la XVI Subida a la Fuente del Paco de Villanúa (Huesca)

La Subida a la Fuente del Paco ha celebrado su décimo sexta edición este sábado. Tras un año de parón, ha sido la primera prueba deportiva que celebra Villanúa desde la pandemia y también la primera competición para muchos de sus participantes.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Villanúa y Villanúa Deporte, ha congregado a 155 corredores que se han entregado a fondo. La prueba se ha desarrollado sin incidencias y con normalidad, y tanto participantes como público han respetado y seguido las medidas y normas establecidas frente a la COVID-19.

A las 10.00 horas en punto desde el polideportivo de Villanúa han tomado la salida los 155 corredores de las categorías Senior, Veterano A y B y Junior que han participado en la actual edición. El tiempo ha acompañado a los deportistas en los primeros kilómetros, ya que en el momento de la salida la temperatura aún no era muy alta, si bien ha ido subiendo a lo largo del recorrido.

La carrera, de 13,3 kilómetros, ha sido rápida, aunque sin llegar al tiempo récord establecido por Said Aitadi, de 49 minutos y 10 segundos, pero sí se ha superado el tiempo del ganador del año 2019, última edición en que se pudo celebrar la Subida, de 56 minutos y 20 segundos, que marcó José Antonio Muro, deportista que este año ha vuelto a competir y ha quedado cuarto batiendo su propia marca, 55 minutos y 29 segundos.

Sergio del Barrio se ha alegrado de que se haya podido retomar la Subida a la Fuente del Paco y ha aplaudido la idea del Ayuntamiento y Villanúa Deporte de continuar organizando las carreras que habitualmente se celebran en Villanúa a lo largo del año.

FOMENTO DEL DEPORTE

"Es muy importante que, poco a poco, vayan apareciendo de nuevo las carreras deportivas y este tipo de eventos deportivos, porque el fomento del deporte es un buen punto de partida para que los jóvenes podamos crecer en un ámbito muy bueno, como es el deporte, priorizando antes que otros tipos de actividades, como pueden ser los videojuegos u otro tipo de actividades que uno puede hacer en su casa", ha afirmado.

"Es importante que vayan volviendo a aparecer las carreras porque es un punto económico también para las localidades y para los eventos deportivos en sí, ya que si no van a desaparecer. Hay que fomentar más el deporte y yo creo que aquí en el valle se está fomentando de una manera muy buena, a través de pruebas como la Subida o el Cross del Juncaral".

Sobre la carrera de este sábado, el ganador ha explicado que es "un corredor de pista, más que de trail" y se ha encontrado "muy bien". "Cuando ha llegado el primer repecho se me ha hecho muy duro, hasta que ha llegado la zona del llano y la bajada, que yo creo que ha sido el punto óptimo, en el que he sabido aprovechar la ventaja que tengo, al ser corredor de pista y ser más veloz; creo que ahí es donde he decidido mi carrera hasta el final".

El segundo clasificado ha sido Jorge Manuel Pérez Días (C. A. Fisiorama), con un tiempo de 53 minutos y 14 segundos. Para él también era la primera carrera de este año y de los últimos dos, "debido a temas personales y la pandemia".

Por ello, la vuelta de la Subida ala Fuente del Paco, que es la tercera vez que la disputa y la ganó en la edición de 2017, también es una gran noticia: "Estoy muy contento de volver a las carreras, y más en Villanúa; encantado de que se vuelva un poco a la normalidad dentro del mundo de las carreras populares y que esto sea un punto de partida para seguir adelante y que no se vuelvan a perder".

Ha reconocido que su fuerte es la subida. "He tensado la carrera en los primeros kilómetros de subida en el asfalto, nos fuimos Sergio y yo por el sendero, donde al final me quedé yo solo, pero me recuperó en el primer tramo de bajada después de la fuente. Bajando no era capaz de seguirle mucho el ritmo, me falta mucho entreno y competición, y se me fue fácil. Es un chico que corre rápido y se desenvuelve bien en ritmos altos. En la segunda subida volví a cogerle, pero otra vez la misma película. Al empezar la bajada ya se me fue y mantuve el ritmo lo justo para conservar la segunda posición".

La ganadora de la categoría femenina ha sido Ana Casares, una habitual de las carreras de Villanúa y del Valle del Aragón en general, que con la Subida también ha retomado la competición tras un largo periodo de ausencia del mundo de las carreras.

Ha manifestado: "Me parece estupendo que se pueda recuperar la Subida a la Fuente del Paco, a mí me ha hecho mucha ilusión dar vida a la normalidad en Villanúa, con el ambiente que aporta la carrera y volver a tener eventos deportivos, dar vida al pueblo y a nosotros los corredores, crear ambiente y salud. Después de esta pandemia todo lo que sea recuperar actividades saludables es muy bueno, y yo animo a todos los organizadores de carreras a que, con las medidas requeridas, vaya retomando la actividad".

Casares ha indicado que se ha sentido muy bien: "Iba con mucha ilusión después de tanto tiempo y quería reencontrarme con mis sensaciones, y con esfuerzo y regulándome muy bien, he terminado con mucha fuerza; la carrera me gusta y la he disfrutado, me he encontrado muy bien y espero que sea la primera de otras muchas".

El podio femenino queda compuesto por Ane Zabala Domínguez (Súper Amara), con un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 53 segundos, y Olatz Zabala (Independiente), 1 hora, 8 minutos y 5 segundos.

RETORNO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

Para el alcalde de Villanúa, Luis Terrén, retomar la Subida a la Fuente del Paco "ha sido un buen retorno a la actividad deportiva". "Poner en marcha todo el equipo de voluntarios e infraestructura que requiere la carrera después de más de un año y medio sin actividad ha sido más complicado que cuando era una ruina, pero todo ha funcionado bien, ha salido bien y anima a ponernos en marcha y preparar el Cross del Juncaral y, en definitiva, seguir dinamizando el deporte".

Sobre la participación, Terrén Sanclemente ha dicho: "Ha sido adecuada a la capacidad Covid del evento y ese era nuestro objetivo, hacer un evento pequeño, que nos permitiera conocer de primera mano el desarrollo del evento con normativa Covid".