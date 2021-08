El editor de Ibai Llanos desvela el penoso mensaje que ha recibido de un fan

Ibai Llanos siempre está activo en sus redes sociales, ya sea interaccionando en Twitter, charlando con deportistas en su perfil de Twitch o entreteniendo a sus seguidores con divertidos concursos como el de 'mejora la foto', en el que reta a sus seguidores a editar una imagen para convertirla en un meme.

Con esta iniciativa como motivo, en la que los fans tenían que 'jugar' con una foto de Ibai y del gamer Reven, uno de sus editores, 'Rickyexp', encargado de filtrar las imágenes al streamer, ha recibido un mensaje directo en el que un usuario cargaba duramente contra él por quitar su foto del concurso y no mostrársela al vasco, según recoge The Huffington Post.

La nota comienza con esta persona insultándole y reprochándole haber borrado "mi puta imagen del concurso 'mejora la foto' sin ningún motivo aparente", ya que según explica "seguí todas las normas", entre las que nombra que aparecieran Ibai y Reven, no utilizar Paint, y ser una idea original.

Muy enfadado, le ha recriminado que "tú con tus pequeños cojones vas y me la eliminas", cuando, desde su punto de vista, "mi imagen era mil veces mejor que otras putas mierdas". En este sentido, ha asegurado que "no le das la oportunidad a personas que sí saben utilizar el puto Photoshop" y solo muestra lo que quiere.

"Sólo quería ver la reacción de Ibai porque me hacía ilusión y tú, hijo de puta, me eliminas mi puta imagen", continúa diciéndole mientras le insulta. "¿Qué coño es esto tío?", se pregunta, al mismo tiempo que critica su trabajo afirmando que "eso no es filtrar, eso es una puta mierda".

Por último, el internauta le desea que "ojalá te mueras, hijo de puta" en un mensaje que el profesional no se ha molestado ni en contestar. "Nunca lo digo por aquí, pero gracias a todos los que me felicitáis por mi trabajo como editor de Ibai, nunca tendré palabras para agradecéroslo", es lo único que ha escrito junto a la captura de pantalla en tono irónico.