Kiko Hernández habla abiertamente sobre el final de 'Sálvame'

Las duras declaraciones de Antonio Canales sobre Sálvame tras ser despedido de este programa ha generado un debate entre los colaboradores de este espacio y el apoyo que el formato tiene por parte de la audiencia para su continuidad.

En este sentido, Kiko Hernández ha sorprendido al hablar abiertamente sobre el final de Sálvame. "¿Sabes lo bueno de esto? Que el final de Sálvame no lo decide ni los que están en contra porque ya no están, porque están reventados. Ni los que están a favor que dicen, 'por favor que no me quiten Sálvame'. Lo decide la audiencia. Esto es tan fácil como un mando a distancia, tú decides ver La 1, Antena 3, Telecinco o Cuatro", ha expresado, sin rodeos.

El colaborador no se ha quedado en esta reflexión y ha continuado diciendo: "Entonces si nos tenemos que ir nos iremos, pero porque lo ha dicho la audiencia, no porque lo digan cuatro reventados o tú, Rosa Benito, que querías venir más días y te quitaron un día y por esto te fuiste, que si tan mal estabas también, ¿para qué pides un día más o qué no te lo quitaran?", ha dicho entre aplausos de sus compañeros presentes en plató.

Hernández ha recordado también las palabras que en su momento dijo el presentador Jorge Javier Vázquez. "En este trabajo vamos con la maleta siempre a cuestas, hayamos tenido un éxito de 12 años, que esto es un milagro en televisión, y más ahora, con tantos canales... Lo dijo Jorge hace siete, ocho o nueve años, recuerdo yo, que nosotros somos titiriteros que vamos siempre con la maleta a cuestas y la lona, y si mañana el público no nos quiere, recogemos la lona, la metemos en la maleta, y adiós muy buenas".

El colaborador ha concluido preguntándose: "¿Sabes con lo que nos quedamos, para esa gente que ahora se está alegrando? Habremos hecho muchas cosas mal, yo el primero, pero alguna habremos hecho bien".

-Kiko Hernández: “Si nos tenemos que ir nos iremos porque lo dice la audiencia, no por 4 reventados”



BRAVISIMO 👏🏻 #yoveosalvame pic.twitter.com/DQ74mpCrsG — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 19, 2021

Previamente, la presentadora Carlota Corredera lanzó también un alegato en favor del programa.

"Nosotros venimos a trabajar aquí todos los días desde 2009, y desde entonces no ha habido nunca vacaciones en Sálvame, no hemos parado nunca. Este programa, después de perder a uno de sus pilares fundamentales, como es Mila Ximénez, tampoco paró, y aquí se está haciendo un duelo sobre la marcha. Este programa, su maquinaria, y las 130 personas que están detrás, todos los días se levantan para hacerlo lo mejor que podemos, nuestro trabajo es entretener a la gente (...). Pido respeto al equipo que está aquí, porque de este programa comemos muchas personas desde hace muchos años. No sé cuánto tiempo nos queda, pero el que nos quede, vamos a intentar hacerlo siempre lo mejor posible", ha concluido Corredera, entre aplausos.