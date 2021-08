El 12 de enero de 2010 Haití se vio sumido en una auténtica pesadilla. El país sufrió un terremoto que dejó a su paso 200.000 muertos, más de 300.000 heridos y un territorio completamente en ruinas. Ahora, cuando solo han pasado diez años y medio, otro terremoto ha sacudido a unos haitianos que todavía no habían recuperado del todo la normalidad. Un dejavú que deja tras de sí caos y desesperación, a la espera de la llegada de ayuda humanitaria. Por ahora, el temblor ha dejado 2.189 muertos y 12.268 heridos, pero son cifras que todavía cambiarán porque las labores de ayuda y rescate siguen y hay más de 300 desparecidos.

Algunas aldeas han sido destruidas casi por completo y todavía están esperando artículos que se necesitaban con urgencia, como alimentos, agua potable, medicinas y tiendas de campaña, en el sur de Haití. Ante las dificultades y el aumento de las tensiones entre los residentes, los representantes locales electos han pedido al Estado que actúe con la mayor rapidez posible. Hasta ahora, la ayuda solo ha llegado a las dos ciudades más grandes de la zona afectada en el suroeste de la nación caribeña: Les Cayes y Jeremie.

En un escenario tan desgarrador, Miguel Ángel Tobías, director del documental 'Sueños de Haití', rodado tras el terremoto de 2010, atiende a 20minutos y explica que lo mejor es hacer un ejercicio comparativo. "Si lo que pasa en Haití estuviera pasando en España, aquí tendríamos muchos medios y se hubieran salvado vidas entre los escombros o de personas heridas porque tenemos hospitales, servicios, tecnología, etc", dice.

Un cartel en Haití, en 2010, llamando a la atención internacional tras el terremoto. MIGUEL ÁNGEL TOBÍAS

"En un país tan pobre como Haití el número de bajas es mucho mayor", añade Tobías y recuerda que hace once años Haití "quedó completamente destrozado y hay una corrupción enorme y mucha ayuda se pierde siempre por el camino". Eso, lamenta, "al final quien lo sufre es la población más vulnerable".

Pero el mal del país caribeño es casi endémico. "Haití siempre está en emergencia permanente y va acumulando desgracia tras desgracia y eso genera un sentimiento de dolor y de frustración entre la población", cuenta el director de cine, que además recuerda que hace diez años la gente "pensaba que la desgracia vivida era tan grande que el mundo se iba a poner a ayudar a Haití y eso no ha sido así".

"Es un pueblo con una dignidad enorme, pero que está agotada de vivir en situaciones muy duras", y es un país, esgrime, "completamente olvidado". ¿Por qué? "Porque no tiene ninguna de las cosas que un país pobre necesita para que las grandes potencias se interesen en el desarrollo de ese país. Es un país esquilmado. No está en el interés". Y también pone el foco Tobías en la atención mediática. "En los medios estará dos o tres semanas, y me gustaría que no nos olvidemos", al mismo tiempo que da otra de las claves. "En este caso, además, ha coincidido con otra crisis como es la de Afganistán".

Tobías da una solución muy drástica viendo la dura situación que siempre ha vivido Haití. "La realidad objetiva es que lo mejor que le podría pasar a Haití es que el resto del planeta decidiese repartirse el país, y suena muy fuerte", sostiene. Para el director, una buena vía al fin y al cabo sería que "tratásemos a su gente casi como refugiados. Que se hiciera una especie de protectorado a nivel humano".

El haitiano es un pueblo resiliente a pesar de todo. "Los haitianos actuales son los descendientes de los antiguos esclavos, la gente está muy deteriorado. Aquello era un infierno hace diez años, pero como pasa siempre, también se ve lo mejor hace diez años: es un pueblo con una capacidad de resiliencia gigantesca y que realmente sueña con un futuro mejor". De momento, el presente, como lo fue el pasado, resulta desesperanzador para una población cansada.

Ayuda desde España

Desde España, en ese contexto, el Gobierno ha informado este viernes sobre el envío de un avión con 30 toneladas de ayuda humanitaria a Haití, con salida programada mañana sábado 21, para paliar las consecuencias del terremoto. Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el envío organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) incluye, por un lado, 21 toneladas de ayuda consistente en material médico, lonas de cobijo, kits básicos de cocina y material de potabilización de agua y saneamiento.