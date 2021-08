Dani Mateo imita con sorna a Pedrerol en 'Zapeando': "Que le den un Goya"

Dani Mateo ha imitado una de las famosas secciones de Jugones realizando su propio editorial para comentar la decisión de Josep Pedrerol que ha mantenido en vilo a su audiencia.

El presentador más famoso del mundo deportivo tenía que enfrentarse a sus propias palabras unas semanas después tras la marcha de Leo Messi y Sergio Ramos.

"Dije que si se iban Ramos y Messi dimitía. Utilicé una hipérbole. Es una figura lingüística que se utiliza para exagerar algo y dar más fuerza al mensaje", aclaró en El Chiringuito.

"Bravo. ¡Goya para Pedrerol ya!", ha solicitado en tono de broma Dani Mateo en Zapeando tras emitir el vídeo del anuncio de su decisión este jueves,

"Josep, te quedas. Te quedas porque tu público te necesita, porque el fútbol te necesita... y porque si te vas no tienes derecho a paro", ha iniciado el presentador.. "Nos mantienes pegados al televisor como la gomina que pega tus cabellos. Eres la gomina de España. esa gomina que al día siguiente, si te echas un poco de agua, aún está ahí".

"Porque tú siempre estás ahí, Josep. Cuando me duermo en el sofá con el mando y me despierto a las dos de la madrugada con los gritos de Roncero, lo primero que veo es tu cara, tus ojos azules. Y eso me reconforta. Puede que hayamos perdido a los capitanes del Madrid y del Barça, pero te seguimos teniendo a ti, el capitán de nuestros corazones", concluyó el humorista.