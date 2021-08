Julián Contreras, sobre su trayectoria profesional y el polémico rótulo en TV: "Yo no pedí que se me rotulase así"

Julián Contreras no ha encontrado la suerte en todos los platós de televisión que ha pisado. Por ello, desde su despido en RTVE, el hijo de Carmina Ordóñez se ha centrado en un proyecto totalmente distinto.

En busca de una editorial que publique su nuevo libro erótico, Contreras ha charlado con La Razón sobre su camino televisivo y su última experiencia en Televisión Española.

Durante la entrevista, el hijo de Carmina Ordóñez ha dado su opinión sobre el escándalo en Días de verano debido a un rótulo que le presentaba como relaciones públicas del bingo Copacabana, lo que muchos interpretaron como publicidad.

"Es que yo en ningún momento pedí que se me rotulase así, es más, si yo en algún momento lo hubiera pedido me hubiesen dicho que no", explica tajantemente el sevillano.

Además, Contreras se ha defendido alegando que él no tiene nada que ver y que le parece una marcha injusta: "Es algo que me apetecía muchísimo, estaba encantado, y si es algo que yo meto la pata, pues asumo las consecuencias, pero por algo que es ajeno a la voluntad de todo el mundo...".

Un fracaso que se suma al resto de proyectos televisivos en los que se vio envuelto, ya fuesen series como Planta 25 o programas como Gran hermano o Mujeres y hombres y viceversa.

Oportunidades que él no entiende por qué no han salido como se esperaba: "Yo lo llevo intentando siempre, pero la gente no me ve haciendo otra cosa que no sea lo que yo no quiero hacer, la gente piensa que yo no estoy capacitado".

Además, Julián Contreras tiene claro que le ven como "un bufón de la tele" y cree que entiende que su éxito habría estado asegurado hablando de un tema del que se niega a decir nada, su vida privada.