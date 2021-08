Revilla dice que las restricciones están "en fase terminal" y pide vacunar "a toda pastilla"

"Entonces sí que podremos hablar, probablemente, de una inmunidad colectiva", ha considerado Revilla este viernes, jornada en la que ha finalizado el toque de queda en la comunidad autónoma. Así, la única restricción que sigue vigente es el cierre del ocio nocturno, que ha sido recurrida por los hosteleros para abrir según horario de licencia y no hasta la una de la madrugada.

El regionalista ha avanzado que el Ejecutivo, que está a la espera de que se pronuncien los tribunales, acatará la resolución que dicten, pues tienen "la última palabra". En este sentido, ha recordado que algunas limitaciones afectan a libertades y derechos fundamentales y "hay jueces que lo miran con lupa".

Ha opinado también que, con esta restricción, "Sanidad hace su papel" y "y lo hace bien", porque según los "especialistas" lugares cerrados con grandes aglomeraciones de gente sin mascarilla siguen siendo "un foco importante de contagios".

Sin embargo, Revilla entiende igualmente a los hosteleros, que lo han "pasado muy mal". Así, el sector está "muy tocado" por el Covid y está "luchando" para que "acaben las limitaciones cuanto antes". Por eso, ve "lógico" el recurso que han presentado: "Quieren volver a levantar cabeza".

CUIDARSE Y VACUNAR

Entre tanto, hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia sobre el horario de cierre de pubs y discotecas, y una vez finalizado el toque de queda, "ya no hay nada que hacer: barra libre prácticamente", ha manifestado el presidente cántabro.

Por eso, teniendo en cuenta que siguen los contagios, ingresos y muertes por coronavirus, ha reiterado que la gente se tiene que cuidar, porque "el virus está presente". "Que cada uno salga de casa pensando que puede ser un candidato" a infectarse, ha invitado.

"Esa es la primera recomendación, que no necesitaríamos hacerla viendo lo que está pasando", ha reflexionado Revilla, para indicar que la segunda opción es "vacunar a toda pastilla".

En este sentido, ha destacado que el 66,6% de los cántabros tiene ya la pauta completa de la vacuna, porcentaje que se aproxima al 80 si se tiene en cuenta a los mayores de doce años.

El objetivo es, según ha dicho, llegar al 90% en octubre para lograr la 'inmunidad de rebaño'. "Vamos a convivir durante un par de meses todavía", ha dicho, "con este maldito virus". "Esperemos que no salgan nuevas cepas", ha deseado.

SALVAR LA ECONOMÍA

Y en cualquier caso, Revilla ha insistido en que "esto ya no tiene marcha atrás, en cuanto que no se puede hablar ya más de más restricciones y más cierres, porque la gente ya no lo aguanta y porque además la economía tampoco lo aguantaría".

A este respecto, ha reiterado que "hay que seguir adelante y salvar la economía" como, a su juicio, se está haciendo en la región, que va "muy bien" este agosto: "Estamos teniendo muchísima gente", ha evidenciado y los hosteleros también le trasladan que "está prácticamente toda Cantabria llena".

En este punto, ha destacado que el Parque de la Naturaleza de Cabárceno está registrando una media de ocho mil visitantes al día y ha indicado que va a superar los doscientos mil al finalizar este mes.

Con todo ello, el presidente cántabro apuesta por "generar riqueza" para "compensar el año y medio de caída importante del PIB", y cree que el presente 2020 va a ser un "buen" ejercicio desde el punto de vista económico para Cantabria "y el que viene también, ya que las previsiones son buenas".

Así, para finalizar, se ha referido a la llegada de los fondos europeos, con lo que "vamos a poder hacer un presupuesto expansivo", ha concluido el presidente regional, en declaraciones a los medios en Renedo de Piélagos.