El PPCV rechaza la "estocada" a los CICU de Alicante y Castellón con su centralización en Valencia

"Puig se pasa el día hablando de la necesidad de descentralizar instituciones y en cambio cierra dos centros que funcionaban bien y daban atención próxima en Alicante y Castellón para unirlo todo en Valencia", critica en un comunicado tras la entrada en vigor de la centralización este viernes.

El 'popular' carga contra la consellera de Sanidad, la también socialista Ana Barceló, porque cree que debería haber peleado por el mantenimiento de estos centros "pero ha preferido callar". También rechaza que "venden como un ejemplo de modernización y eficacia una centralización que va a suponer un alejamiento en la atención y despidos de trabajadores.

Por contra, recuerda que los CICU de Alicante y Castellón certificaron más de mil avisos al día de urgencia coordinada durante 2020, mientras "ahora desaparecen y lo hacen en el momento menos idóneo, puesto que aún estamos en una situación de pandemia".

Esto demuestra, para Zaplana, que el tripartito (PSPV-Compromís-Unides Podem) está obsesionado con desmantelar servicios que han funcionado bien a pesar de contar con la oposición de trabajadores, sindicatos e incluso usuarios.

Y augura que el cierre de los dos CICU "solo es un paso más en una trayectoria basada en el empeoramiento de la calidad asistencial, el aumento de listas de espera, el despido de sanitarios y la idea fija de acabar con las concesiones sanitarias".

"EN PLENO AGOSTO"

A nivel provincial, la titular del PP de Castellón, Marta Barrachina, también reclama la reapertura del CICU de la provincia y critica la centralización "en pleno mes de agosto y después de más de 20 años", además de recordar que los 'populares' pusieron en marcha este servicio en 1998 durante la etapa del conseller castellonense Joaquín Farnós.

"Hoy echan el cierre y desprotegen a miles de familias que dejan de estar cubiertas por un recurso que salva vidas", denuncia en otro comunicado, para advertir que en su partido no piensan "permitir que Castellón y los castellonenses sean ciudadanos con servicios de segunda".

El pasado 10 de junio, Barrachina participó junto a los profesionales del CICU en una protesta en Castelló para exigir el cese de un cierre "injustificado". Previamente mantuvo una reunión de trabajo en la sede del PPCS para escuchar a los profesionales y técnicos que "se oponen frontalmente a una decisión que es perjudicial para los castellonense".

A su juicio, con el decreto publicado este jueves en el DOGV, el gobierno del Botànic daba la estocada a un recurso vital en "una muestra más del plan de desmantelamiento sanitario que marca la hoja de ruta de Ximo Puig, que con sus políticas está perjudicando seriamente la salud de miles de familias".

La 'popular' defiende frente a ello que el CICU garantizaba la inmediatez del servicio desde el conocimiento del terreno y alerta que, a partir de ahora, "las decisiones que se tomaban en Castellón y que han permitido salvar durante estos 20 años miles de vidas, se tomarán a distancias que pueden llegar a superar las tres horas, como puede ocurrir si el incidente se registra en Morella o Vinaròs: Un desatino".

Desde el PP de Castellón, promete, seguirán ejerciendo de "cordón sanitario frente a las políticas lesivas del PSOE, las que desprotegen a las familias de la provincia desmantelando el Hospital Provincial y despidiendo a 563 médicos en plena pandemia a los que en público les otorgan la Alta Distinción".

"La hipocresía de quien gobierna no tiene límites -enfatiza la presidenta provincial- y no vamos a permitir que lo sufran los ciudadanos, porque creemos que la política es el camino para garantizar bienestar y calidad de vida a los castellonenses, no para privarles de servicios que les pueden salvar la vida".