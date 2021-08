Hosteleros de Salamanca "no se rinden" y celebrarán la Feria de Día en sus terrazas y establecimientos

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca ya prepara la Feria de Día, pues ha anunciado que, después de la suspensión del pasado año por la pandemia, "en este 2021 y cumpliendo con todas las restricciones a las que están sometidos, los hosteleros no se rinden" y, "de otro modo, pero con la misma ilusión", celebrarán la Feria de Día "en los establecimientos y terrazas", y no en las tradicionales casetas que este año no se colocarán.