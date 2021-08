Selena Gómez se sincera sobre su bipolaridad y depresión: "Tuve que aprender a estar conmigo misma"

Selena Gomez se encuentra en una de las etapas de su vida que más está disfrutando. Después de muchos años luchando contra diferentes problemas personales, la actriz y cantante se encuentra emocionada tanto en su vida privada como profesional.

En su última entrevista y colaboración con la revista Elle, Gomez se sincera ante la periodista sobre sus nuevos proyectos y sobre su salud mental, además de su relación con las redes sociales.

Desde que le diagnosticaron Lupus en 2014, la cantante ha tenido que enfrentarse a batallas de las que, a día de hoy, ha salido más fuerte: "Mi lupus, mi trasplante de riñón, la quimioterapia, tener una enfermedad mental, pasar por angustias muy públicas, todas estas eran cosas que, honestamente, deberían haberme deprimido".

"Cada vez que pasaba por algo, pensaba, '¿Qué más? ¿Con qué más voy a tener que lidiar? Vas a ayudar a la gente'. Eso es realmente lo que me hizo seguir adelante", explica la cantante.

Problemas que se alargaron para la artista más de una década y que también hizo que abandonase las redes sociales por su propio bien: "No tengo redes sociales en mi teléfono, para que no haya tentación. De repente tuve que aprender a estar conmigo misma. Fue incómodo, porque en el pasado podía pasar horas viendo la vida de otras personas en Instagram".

"He pasado años de mi vida tratando de parecerme a otras personas. Veía una foto y decía: 'Dios mío, ¿por qué no soy así?'. Nada de eso fue bueno para mí", apunta la exestrella de Disney.

Una decisión que comenzó en 2018 y que en la actualidad sigue sucediendo, ya que todas sus redes las lleva su asistente. Una decisión que la ayudó a manejar su diagnóstico de bipolaridad.

Sobre esta enfermedad mental la joven también ha querido sincerarse: "Sentí que se me quitó un gran peso de encima cuando me enteré. Pude respirar profundamente y decir 'está bien, eso explica muchas cosas'".

Unas medidas y unos problemas que la han hecho llegar a donde está y haber podido conectar con su descendencia latina y sus oyentes latinos gracias a su nuevo álbum íntegramente en español, Revelación. Además, ha puesto a la venta su firma de cosméticos, Rare Beauty, y ha llevado a cabo su nuevo proyecto audiovisual, Only Murders in the Building.