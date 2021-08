Un 'tiktoker' descubre que tiene cáncer de tiroides gracias a sus seguidores

El usuario de TikTok 'Seattle Tech Bro' descubrió que podía tener cáncer de tiroides gracias a que dos seguidores se dieron cuenta de que tenía dichas glándulas hinchadas. Ambos internautas le recomendaron que fuese a una revisión médica.

"TikTok me dijo que tenía cáncer. Y parece que tenía razón", explicó el tiktoker. "Gente me comentó o me envió un mensaje directo diciendo que mis tiroides se veían un poco agrandadas y que debería realizar un chequeo, dado que podría ser canceroso", añadió.

"Y por mucha precaución, y solo porque me pongo ansioso por este tipo de cosas, seguí adelante y lo revisé", continuó. Tras varias pruebas, descubrieron que el bulto que tenía en las glándulas tenía un 95% de probabilidades de ser cancerígeno, por lo que se lo extirparon, según recoge Actualidad RT.

'Seattle Tech Bro', que ha dejado su cuenta de TikTok temporalmente mientras se recupera, pero antes, expresó su agradecimiento a sus fans por su paciencia y sus consejos relacionados con la salud.