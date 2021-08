Albares, sobre la evacuación de Afganistán: "Hasta que no vengan todos y mientras sea posible estaremos allí"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este viernes que un segundo avión español ha despegado ya de Kabul, rumbo a Dubai, con 110 afganos a bordo. "Son todos afganos, porque no quedan españoles en Afganistán. Vienen tres familias enteras del personal de la embajada y la capitana en equipo paralímpico, Nilofar Bayat".

El ministro ha asegurado que su departamento intenta localizar a todos los que han colaborado con la delegación española en Afganistán, una tarea que no está siendo fácil. "Lo estamos intentando, no es fácil, hay personas para las que no tenemos móvil, pero no vamos a cejar en el empeño. La voluntad de no dejar a nadie atrás no cambia".

Preguntado por cuánto tiempo más va a ser posible mantener la misión de la evacuación, Albares ha lamentado que es "imposible saberlo", pero ha reiterado que "hasta que no vengan todos (los colaboradores) y mientras sea posible nosotros estaremos allí". Tampoco ha sido posible concretar a cuántas personas podrá sacar España de Afganistán.

El ministro ha presumido de que España sea el centro de acogida de los colaboradores de la UE en el país afgano, para quienes se están estableciendo procedimientos extraordinarios asilo temporal en varios países europeos. "Se les dará un estatuto de asilado a estas personas, que no son cualquier afgano, son nuestros afganos", ha explicado Albares. Del contingente europeo, España podría dar acogida a unas cincuenta personas, ha adelantado el ministro.