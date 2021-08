El clásico 'Carretera asfaltada en dos direcciones' llega a la Filmoteca d'Estiu en su 50 aniversario

Con motivo del 50 aniversario de su estreno, se proyecta en copia restaurada y versión original con subtítulos en valenciano. Con una duración de 102 minutos, la película se puede volver a ver el sábado 21 de agosto, a las 22.30 horas, también en los jardines del Palau de la Música de València.

'Carretera asfaltada en dos direcciones' es una 'road movie' que recuerda temáticamente a 'Easy Rider' (1969), pero en realidad está más cerca del cine hierático de Robert Bresson o de la 'nouvelle vague': dos chicos que recurren el sudoeste de los Estados Unidos en un polvoriento Chevrolet del 55, y que han admitido a una chica en su exclusivo universo, conocen en una gasolinera a un hombre que les reta a realizar una carrera hasta Washington. El ganador se quedará con el coche de quien pierda.

El largometraje está protagonizado por dos estrellas de la música de la década como el cantautor y guitarrista 'folk' James Taylor y Dennis Wilson, miembro fundador y batería del grupo The Beach Boys. También intervienen la joven debutante Laurie Bird y el veterano Warren Oates, actor reconocido por su aparición en películas 'western', destaca el Institut Valencià de Cultura (IVC).

Nacido en Nueva York en 1932, Hellman es uno de los directores más destacados del renombrado cine independiente y uno de los más admirados por Tarantino. Debutó en 1959 con el film de terror de serie B 'Beast from Haunted Cave', al que siguieron 'Flight to Fury' (1964) y 'Back Door to Hell' (1964).

Los 'western' protagonizados por Jack Nicholson, 'Ride in the Whirlwind' (1965) y 'The Shooting' (1967), le dieron una gran proyección, aunque 'Carretera asfaltada en dos direcciones' es sin duda su film más reconocido. Su obra, centrada en argumentos y situaciones irreales que lo aproximan al cine fantástico y de terror, le hizo merecedor en 2010 de un galardón honorífico a su carrera en el Festival de Venecia.

Dentro del ciclo 'Aniversarios cinéfilos', la Filmoteca d'Estiu proyecta el 24 y 26 de agosto 'Crash' (1996), de David Cronenberg, que celebra el 25 aniversario de su estreno.

Como en la edición de 2020, todas las sesiones arrancan con una muestra de la colección de películas domésticas en pasos estrechos (8 mm, súper 8 mm, 9,5 mm y 16 mm), recuperadas por la Filmoteca y realizadas y conservadas en su archivo. Se trata de clips realizados a partir de fragmentos de 'home movies' de temática veraniega, páginas de un álbum de familia que recurre varias décadas.

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Se inician a las 22.30 horas y la taquilla se abre a las nueve de la noche, con entrada general por 3,5 euros y 25 euros para el abono de diez sesiones, junto a la venta online.

Por las medidas sanitarias, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo el recinto y se debe respetar la distancia de seguridad recomendada en la entrada. El ciclo es posible gracias al Ayuntamiento, que cede el espacio, y cuenta con la colaboración del Aula de Cinema de la Universitat de València en el ciclo 'Berlanga y la comedia' y el patrocinio de Cerveza Turia.