Igea advierte de que CyL "no tolerará" una intervención del Gobierno en la venta de ITP que perjudique sus intereses

En rueda posterior al Consejo de Gobierno, el a su vez consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio ha puesto en entredicho la intervención del Gobierno central en dicho proceso y, en tal sentido, ha recordado que desde la Consejería de Empleo e Industria se remitió una carta hace siete días a la ministra del Ramo, Reyes Maroto, para pedir una aclaración y pese a ello la repuesta sigue sin llegar.

"No podemos tolerar tratos de favor que tengan que ver con la urgencias parlamentarias del Gobierno y esperamos que Reyes Maroto responda a esa carta porque de no ser así tendríamos que utilizar todos los medios a nuestro alcance para asegurarnos de que se juega dentro del esperado marco de neutralidad por parte de las administraciones en los asuntos empresariales, algo que está en duda tras las últimas publicaciones", ha aseverado.

Y es que desde Castilla y León se ve con desconfianza el derecho de veto utilizado por el Gobierno en el proceso de venta del fabricante vasco ITP Aero por arte de Rolls-Royce, en referencia a los graves perjuicios económicos que podrían ocasionarse a la empresa castellanoleonesa Aziturri, del mismo ramo e interesada en la adquisición de sus talleres.

"Lo que nos preocupa es la ausencia de respuesta. Me sorprende que no se nos haya contestado, y la obligación del Gobierno regional es que no se perjudique los intereses de sus ciudadanos y no se alteren las reglas del juego", ha insistido Igea, quien aventura que este tipo de herramientas utilizadas por la Administración central están dirigidas a pagar favores de apoyo parlamentario.

"Castilla y León no es menos que nadie, y no va a tolerar", ha insistido.

SATISFACCIÓN POR EL ACUERDO EN LM

También en el ámbito empresarial, Igea ha salido al paso de las críticas por el acuerdo alcanzado en la empresa LM Wind Power para minimizar el despido de efectivos en la plantilla, un logro del que se ha mostrado satisfecho tras recordar que el mismo ha sido refrendado por sus trabajadores, y todo ello con la mediación de la Consejería de Empleo.

Al respecto, el vicepresidente ha calificado de "sorprendentes" determinados posicionamientos por parte de alguna formación, aunque sin citarla, por manifestarse en contra de los parques eólicos y, por contra, respaldar la venta de palas.

"¡Hay que tener cara dura!", ha reprochado Igea, quien también ha criticado la intervención en el proceso por parte del Gobierno central, "de no más de cinco minutos por parte de la ministra", actuación que ha confrontado con la mediación de la Administración regional en lo que no ha dudado en calificar como un logro más del Diálogo Social en Castilla y León.