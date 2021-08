Rosa Benito cocina en 'Ya es mediodía' el arroz que hizo que Amador Mohenado confesara que sigue enamorado de ella

Dicen que al mal tiempo buena cara, y parece que Rosa Benito se ha tomado este proverbio popular al pie de la letra. Hace unos días, Amador Mohedano intervino en directo en el programa Ya es mediodía, magacín donde trabaja la alicantina, para confesar públicamente que echaba de menos a su exmujer. La confesión de Amador vino después de que Rosa hablase de una de sus recetas, arroz con garbanzos, comida que hizo que recordara la buena mano de Benito en la cocina y algunos de los momentos más íntimos de ambos.

Rosa Benito se mostró comprensiva con el bajón que estaba sufriendo el padre de sus hijos y no hizo comentarios sobre su primera intervención. Sin embargo, poco después, Amador habló en otro programa de Telecinco donde aseguró que sigue enamorado de su exmujer y que le encantaría volver a estar con ella. Estas declaraciones no gustaron nada a la tertuliana de Ya es mediodía, que le advirtió que no volviese a hablar de ella.

"Yo no estoy enamorada de ti, quiero que dejes de hablar de mí, déjame en paz", dijo Benito en directo. Además, la colaboradora explicó que había bloqueado a su exmarido de WhatsApp debido a que había sido demasiado insistente. Benito dejó muy claro que no cree en el amor de Amador, ya que considera que mientras estaba acompañado de otras mujeres en el pasado no se acordó en absoluto de ella.

El arroz que tanto echa de menos Amador Mohedano

Tras el enfado, Rosa ha decidido divertirse con la situación y para celebrarlo ha cocinado este jueves en directo su famoso arroz con garbanzos, plato que hizo que Amador recordara su amor. La colaboradora ha contado con la ayuda de su compañera Alba Carrillo, que ha trabajado como pinche de cocina para preparar este vistoso plato en las inmediaciones de Mediaset.

El programa de Ya es mediodía ha acompañado a Rosa al supermercado donde ha comprado todos los ingredientes: Tomate, pimiento rojo, arroz, pollo, conejo, garbanzos y azafrán. Tras tener todo lo necesario, la cuñada de Rocío Jurado ha hecho alarde de sus dotes como cocinera y, equipada con una pequeña cocina de gas, ha preparado una gran paella. El éxito ha sido tal que ha atraído la atención de varios colaboradores, incluso, de otros programas de la cadena; la redacción ha recibido varios mensajes de compañeros que pedían poder probar la paella con garbanzos.

Benito triunfa en Mediaset

Hasta el presentador Cristian Gálvez ha salido de su plató para probar el arroz de Rosa Benito, gesto que ha traído mucha cola. Alba Carrillo le ha preparado un táper para que se lo lleve a casa, no sin antes bromear con los ingredientes del plato: "Le ponemos un táper para que pruebe el conejo de Rosa". La ocurrencia de la tertuliana ha provocado las risas del presentador que ha agradecido la invitación de sus compañeras.

Finalmente, Benito ha cubierto la paella con papel de aluminio y la ha llevado hasta el plató de Ya es mediodía, allí ha preparado varios táper para algunos de sus compañeros. Marc Calderó, presentador del magazine matutino, ha confesado que el olor que ha invadido las instalaciones era exquisito y que estaba deseando terminar el programa para poder hincarle el diente.