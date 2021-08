San Mateo 2021 será "diferente" y no tendrá cohete, fuegos artificiales, ni carrozas

"Será un San Mateo diferente, pero habrá San Mateo" es lo que ha anunciado en reiteradas ocasiones el concejal, remarcando que, desde el Ayuntamiento de Logroño, el objetivo es "mantener el equilibrio entre la situación sanitaria, que esta sea favorable, y recuperar el pulso cultural y económico de la ciudad".

Cruz-Dunne ha asegurado que desde el Ayuntamiento se han mantenido "conversaciones directas con Salud Pública, no solo para conocer en todo momento la situación sanitaria en la que se encuentra esta comunidad, sino para conocer cualquier variación en las instrucciones y protocolos sanitarios, así como también con el ánimo de saber cuáles son las condiciones en las que se pueden celebrar estos eventos festivos".

"Como equipo de Gobierno buscamos en todo momento apoyar a los sectores que más han sufrido con la no celebración de las fiestas, y estamos en todo momento pendientes de aplicar la máxima flexibilidad posible para el uso del espacio público desde el ámbito cultural y de la hostelería" ha declarado el concejal.

Las fiestas de San Mateo, tal y como ha detallado, "contarán con aforo reducido y limitado" y entre algunas de las actividades programadas, Cruz-Dunne ha destacado que "habrá teatro en el Teatro Bretón, con las medidas de seguridad pertinentes; y habrá también espectáculos para la infancia".

Todo esto, reiterando que se tratarán de unas fiestas de San Mateo "diferentes porque no se programarán actos masivos como los fuegos artificiales o el disparo del cohete, pero sí el resto de actividades que tiene nuestro programa festivo, insisto, con las medidas de seguridad que marcan las autoridades sanitarias".

En lo que respecta al lanzamiento del cohete, el concejal de Festejos ha afirmado que "como acto multitudinario al que estamos acostumbrados, no se va a celebrar", no obstante, ha señalado que, en sustitución del mismo, "todavía no hay nada cerrado, por lo que no quiero adelantar algo que no sé, pero tanto yo como la oposición y otros grupos tenemos ideas en la cabeza".

SIGUEN LAS CONVERSACIONES

Actualmente, el concejal de Festejos se encuentra en conversaciones con las peñas acerca del desarrollo de la Semana Gastronómica, y la Unidad de Festejos prepara las adaptaciones para que se lleven a cabo los conciertos en la Plaza del Ayuntamiento.

En lo que respecta a los conciertos, estos se realizarán en todo momento siguiendo un control de aforo, así como "la mayor parte de las actividades se realizarán al aire libre, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias, y haciendo uso en todo momento de la mascarilla, así como manteniendo la distancia de seguridad" ha señalado Cruz-Dunne.

La feria es otro de los elementos que regresará en estos San Mateos 2021, como también ocurrió durante la celebración de San Bernabé 2021.

Desde el Ayuntamiento, han remarcado su objetivo de "recuperar el pulso económico y cultural de Logroño" para ello, se ha procedido durante estos meses a "la reanudación cultural en bibliotecas, teatros, salas de exposiciones, centros jóvenes, ludotecas o en la propia calle".

En este sentido, el concejal ha señalado que "se ha facilitado a las asociaciones de profesionales que puedan establecer mercados en las diferentes plazas de la ciudad, lo cual seguirá haciéndose en San Mateo".

Otra de las novedades que harán de este San Mateo 2021 unas fiestas diferentes será la ausencia del tradicional "librito" impreso, con la programación festiva semanal. En su defecto, se recurrirá al formato online, "que se adapta a la situación pandémica y sanitaria del momento".

En cuanto al periodo vacacional para los estudiantes, se mantiene la semana festiva, no obstante, desde el Ayuntamiento han asegurado que tienen "un Plan B", y que están preparados para "una posible modificación en caso de que la situación sanitaria lo requiera".

El concejal, tal y como ha hecho saber esta mañana, ha mantenido una reunión con las diferentes organizaciones y grupos que participarán en este San Mateo 2021, entre las que se encuentran las Federaciones de Asociaciones Vecinales de La Rioja y Logroño; el Grupo de Danzas de La Rioja; Aires de La Rioja, Gigantes y Cabezudos; FER Hostelería; Casas Regionales; Peñas; AESCENA, Guardia de Santiago; Peña El Quite; Asociación de Feriantes; Imagínate Frama; Promociones Musicales Faulín y Pámpano Eventos.

Para concluir, el Cruz-Dunne ha remarcado una vez más que "debemos recuperar el vigor económico de la ciudad, pero con la mayor de las responsabilidades y, de forma moderada, también las actividades culturales y de ocio.