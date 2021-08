Flamenco, brujería o derechos de la mujer se plasmarán en las obras del Festival La Celestina en La Puebla de Montalbán

La cita teatral retoma su presencialidad este año tras el paréntesis de la pandemia, que obligó a que se celebrara en formato online en 2020. Los espectáculos se celebrarán en horario de mañana, tarde y noche y las entradas saldrán a la venta en la tarde de este jueves, 19 de agosto, en festivalcelestina.com.

Además de las siete representaciones totalmente renovadas, habrá otras actividades como la presentación de un cómic o una muestra de 500 ediciones de este clásico recopiladas por un vecino de la localidad.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez; el alcalde de La Puebla de Montalbán, Ismael Pinel, y el director artístico del festival, Israel Muñoz, han desgranado los detalles del festival en rueda de prensa, a la que ha seguido una pequeña representación en vivo de los espectáculos teatrales.

Los títulos son 'La Asamblea de las Mujeres', una representación especial de radio en colaboración con la Cadena Ser; '¡Redención para Pármeno! Reflexiones sin Cabeza'; 'Las Brujas de Montalbán'; 'Fantasía Flamenca para Celestina y V Pecados Capitales'; 'Escuela de Celestinas'; 'Francisco Hernández de La Puebla' y 'En Busca de Calisto y Melibea'.

"UN FESTIVAL DE NIVEL"

El director de festival ha remarcado que se trata de un evento "de nivel" con siete obras basadas en una investigación de todo el entorno de Fernando de Rojas y los sucesos de la época. Además de teatro, se podrá disfrutar de las representaciones musicales 'Arias al aire' y 'La Celestina con Fuoco'.

Por su parte, el alcalde del municipio ha abogado por dar un "golpe de efecto" y proyectar "la marca Celestina" a nivel nacional y regional, en un momento en el que "los pueblos se van despoblando" y en el que urge "potenciar sus recursos" para atraer turismo de la región y de España.

De su lado, la consejera de Cultura ha destacado que no se trata de "versiones anquilosadas" de la obra, lo que demuestra que "el festival no para", y que un año marcado por la pandemia no ha servido para ocultar el festival sino para engrandecerlo.

Por su parte, la concejala de Cultura del municipio, Cristina Redondo, ha destacado que aunque se ha renunciado a las acciones teatrales en la calle, se aprovechan algunos espacios como el silo municipal.