El PP critica "falta de conexiones internacionales" en aeropuerto frente a la recuperación de otras provincias

En una nota de prensa, el diputado provincial del PP Fernando Pérez ha denunciado "la dejadez, apatía y abandono" con la que el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y su diputado de Turismo, Enrique Medina, ha señalado que "están condenando al aeropuerto de Granada con los vuelos internacionales, con una inoperancia que está retrasando la vuelta del turismo internacional".

Pérez ha remarcado que han sido "muchas las veces" en los últimos meses que desde el Grupo Popular han interpelado sobre el trabajo que estaban haciendo desde el Patronato de Turismo para recuperar los vuelos internacionales.

"Cuando en julio de 2020 EasyJet canceló todos los vuelos internacionales que operaba, ya le advertimos que se pusieran a trabajar, que comenzaran a mantener contactos con compañías aéreas, porque mucho nos temíamos que los vuelos internacionales no se iban a recuperar".

El diputado popular ha señalado "lo infructuoso que ha sido el trabajo" en la última edición de Fitur en los encuentros mantenidos con turoperadores y compañías de las que no se ha recogido ningún fruto. "En agosto de 2021 la realidad es que en el aeropuerto de Granada no aparece ni EasyJet, ni Air Arabia, ni Nórdica, ni ninguna. Simplemente el aeropuerto granadino no tiene vuelos internacionales, y por tanto a Granada no nos llegan por esta vía turistas de otros países".

Es un agravio comparativo, según Pérez, "si miramos a provincias vecinas como Almería donde se ha recuperado el turismo internacional con vuelos procedentes de diferentes países", en una situación que el diputado ha invitado a que compruebe cualquier ciudadano a través de la página oficial de AENA. "Si la pandemia ha afectado a todos por igual ¿por qué el aeropuerto de Almería recibe vuelos de varios destinos europeos distintos y Granada no?".

Por último, ha apuntado que el Grupo Popular en la Diputación Provincial volverá a solicitar información del trabajo que se está haciendo para recuperar las conexiones de las que dependen miles de puestos de trabajo en la provincia de Granada.