Las Fallas vuelven a las calles 523 días después a dos semanas de la 'plantà'

De momento está previsto que durante este jueves salgan unas diez fallas a las calles del 'cap i casal' para iniciar su montaje. La primera en salir ha sido la de Sant Josep de Pignatelli, del artista fallero Fer Marzo, seguida de los monumentos de Sagunto-Sant Guillem; Jacinto Labaila-Manuel Simó y Tomasos-Carles Cervera, todos ellos con previsión de dejar las instalaciones de la Feria antes de las 12.00 horas.

"Cerramos un ciclo, es un indicador de que de alguna forma acaba una fase y empiezan las Fallas de 2022. Queremos quemar", ha proclamado el alcalde de València, Joan Ribó, a los periodistas en el recinto ferial junto al presidente de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana.

"523 días después", desde Feria Valencia celebran que las piezas de los monumentos salen de sus naves. "Ha sido un placer alojarlas en la feria de todos los valencianos", manifiestan en Twitter.

Pero los 'ninots' también están almacenadas en instalaciones de las propias comisiones y de los artistas o en naves que han alquilado, así como en la Ciudad de la Luz de Alicante, con lo que "están bastante repartidas", ha recordado Galiana.

Para Ribó, este traslado supone el cierre del ciclo que comenzó a mediados de 2020, cuando el estallido de la pandemia en España supuso que las Fallas fueran las primeras fiestas del país en cancelarse junto a la Magdalena de Castelló.

Eso sí, el primer edil no ha querido referirse a estas fiestas de septiembre como Fallas, sino como actos falleros, para que "nadie piense que vamos a tener unas Fallas normales". "No van a ser así, pero sabemos que las Fallas tienen un ciclo y es imprescindible que de alguna forma se planten, se quemen y se hagan todos los actos que sean seguros", ha recalcado.

Todo ello con vistas a "comenzar un nuevo ciclo fallero porque las Fallas han de continuar", lo que Ribó ve como un momento importante para la ciudad y para el movimiento fallero. De este sector ha puesto en valor su responsabilidad y positividad desde que se suspendieron las fiestas. "No todos los sectores han tenido una actitud tan ejemplar como las Fallas, hay que decirlo", ha remarcado.

REUNIÓN DE COORDINADORES COVID Y JUNTA DE SEGURIDAD

Y ha vuelto a garantizar que todos los actos se desarrollarán con seguridad gracias al coordinador COVID con el que cuenta cada comisión fallera, unos coordinadores que mantendrán una reunión el 28 de agosto con JCF para recordar la normativa.

A final de mes también habrá una junta local de seguridad entre el Ayuntamiento y los mandos de Policía Local, Policía Nacional, unidad adscrita a la Generalitat y Guardia Civil para definir el dispositivo de seguridad entre el 1 y el 5 de septiembre. "Vamos a tomar las medidas que siempre se toman en Fallas. Puede haber algún problema; no lo dudo, pero lo resolveremos", ha ahondado Ribó, precisando que estudiarán si es necesario un refuerzo de efectivos.

En la misma línea, Galiana ha reiterado que no serán unas Fallas normales "ni mucho menos" y ha vuelto a poner en valor que "en año y medio no ha habido ningún brote en el mundo fallero y se ha cumplido todas las medidas en los casales". "Y con la misma actitud van a continuar", ha confiado, para insistir en que el único acto extraordinario es la 'Cremà'.

El también concejal de Cultura Festiva ha querido dejar claro que no anunciarán a la ciudadanía si hay cambios de última hora en las 'mascletaes' de este año -repartidas por barrios en lugar de en la plaza del Ayuntamiento-.

Sobre posibles aglomeraciones, ha hecho hincapié en que confía en la responsabilidad de la gente y en que no habrá actividad fallera el fin de semana previo a septiembre. También ha dejado claro que las carpas de las comisiones "no serán como las conocemos" porque no tendrán pared, no estarán cerradas y solo tendrán un toldo, ante el clima de septiembre, y que "el toque de queda se va a respetar".

"No queda ningún fleco por cerrar, todos se cerraron el martes", ha recalcado Galiana sobre la reunión que compartieron los representantes falleros con la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Y ha insistido en que es necesario un cambio de normativa para permitir los pasacalles, además de enfatizar que "si hay Ofrenda hay bandas de música, no hay ningún problema más".