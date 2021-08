Sofía y Marco Antonio empatan en 'El Rosco' de 'Pasapalabra' por miedo a 'La Silla Azul': "No merece la pena"

Tras superar La Silla Azul este miércoles, Marco Antonio se volvió a enfrentar con Sofía en El Rosco de Pasapalabra en busca del ansiado bote, que roza los 300.000 euros (298.000), pero en el final de la prueba el conservadurismo fue la tónica dominante.

La concursante fue la encargada de arrancar la última prueba del concurso de Antena 3, a la que llegó con 141 segundos de tiempo para enfrentarse a su rosco número 34. Con una estupenda racha de 5 aciertos, pasó el turno a su contrincante.

El gaditano, por su parte, contó con 137 segundos para enfrentarse a las 25 letras que le preguntó Roberto Leal: "Quiero saludar a todo el observatorio astronómico de San Fernando", afirmó Marco Antonio antes de acertar 3 preguntas y pasar palabra.

Ambos fueron respondiendo, en sus respectivos turnos, a las preguntas del presentador, hasta que acabaron la primera ronda sin fallos, donde Sofía acertó 21 letras y conservó 24 segundos para la siguiente vuelta.

Marco Antonio y Sofía, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Marco Antonio, por su parte, terminó la primera ronda con 18 aciertos y 21 segundos. El gaditano acabó su tiempo con 4 aciertos más para sumar un total de 22 sin fallos (le faltaron la G, la L y la O).

Sofía ya tenía 22 aciertos y decidió no arriesgar y empatar con su compañero, ya que, de esta manera, ambos lograban evitar La Silla Azul en el próximo programa porque no sabían la respuesta a las letras que le faltaban (la F, la J y la P).

Sofía, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"La J era Jaipur, era la única que sabía de las que me faltaban y no estaba cien por cien segura. De verdad que no merece la pena", concluyó el programa la vasca.