María Casal advierte a Carla Hidalgo en 'Pasapalabra': "Te estoy cogiendo una manía..."

La Pista Musical de Pasapalabra continúa dando momentos destacados en el concurso de Antena 3, como pasó este miércoles en el duelo que enfrentó a María Casal con Carla Hidalgo.

"Año del tema, 1964, por cinco segundos... ¡Música!", exclamó Roberto Leal. Tras sonar un par de acordes del tema, Hidalgo apretó el pulsador mientras aplaudía y bailaba de alegría.

"¿Qué te pasa? Tienes el turno", le preguntó el presentador. La actriz comenzó a cantar la canción que tenían que adivinar, La Yenka, tema de los hermanos holandeses Johnny y Charley Kurt –que llegó a ser la canción del verano de aquel año-.

Carla Hidalgo y María Casal, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Leal no perdió la oportunidad de saltar al plató para bailar el conocido tema, con Carla Hidalgo acompañándole. Tras volver a sus asientos y anunciar que Hidalgo había conseguido cinco segundos para el equipo de Sofía, Casal le lanzó una advertencia a su compañera.

"Te estoy cogiendo una manía...", afirmó la actriz en tono de broma. "Con lo bien que te caía...", comentó el presentador, mientras que Hidalgo añadió entre risas: "Al final del programa María me va a esperar fuera y no me va a querer jamás".