Seis planes para este fin de semana en Madrid: un Lope nunca representado, danza en El Escorial y el mejor cine

Este fin de semana, nuestro hilván cultural contiene creaciones que reúnen ilustración y música realizadas en directo, un par de exposiciones que comparten espacio, cine llegado del otro extremo del mundo, más música al aire libre, el regreso de un Festival de Verano a la CAM y una joven compañía rescatando obras inéditas del Siglo de Oro.

1. Arte. Claudia Comte y Marina Núñez

Obra de Marina Núñez expuesta en el museo Thyssen Adolfo Ortega

Al hilo de la reorganización de la colección Thyssen-Bornemisza, referida a finales de julio en nuestras páginas, me gustaría destacar un par de exposiciones que también se encuentran ahora en el Palacio de Villahermosa y estos días llegan a su fin. En el sótano expone la artista suiza Claudia Comte (1983), reuniendo en After Nature una serie de esculturas talladas sobre madera endémica procedente de Jamaica. Las piezas tienen una belleza excepcional y brillan en una sala luminosa y ondulante, rodeadas por líneas de colores variados. La artista está muy sensibilizada con la salvaguardia de los océanos y las cualidades visuales de los corales, cuyo colorido natural influye en el panorama dispuesto en su exposición. Contigua a esta primera sala, encontramos otra de igual forma, pero en una oscuridad que remite a la noche o a los fondos marinos en que el Sol apenas puede atisbarse y los organismos rigen su existencia por los ciclos de la Luna en forma de marea. Dos universos contrapuestos en los que advertimos formas similares. Superficie y profundidad, día y noche, vinculadas en un orden inalterable. La segunda artista representada en el Thyssen es Marina Núñez, que ofrece a través de la exposición Vanitas sus video-creaciones en una exposición que tiene la particularidad de extenderse en la Colección permanente, de penetrar en las salas y escoger algunos cuadros con los que entrar en diálogo. De este modo, Marina Núñez encuentra acomodo al costado de Hans Memling, Jan de Beer o Paris Bordone, casi siempre basando el vínculo en imágenes alegóricas de flores y naturalezas muertas, que aparecen en los lienzos y ella transforma en videos de creación digital. Destacables también las dos delicadas muestras de piezas de cristal grabadas con láser, como la que se observa en la foto. Sus obras visualizan la transformación de la materia, su declinar y resurgimiento en una nueva forma de vida, retorno sin fin de los vaivenes naturales. Antes de abandonar el Thyssen, recomiendo pasar por la tienda y aprovechar alguno de los chollos que se ofertan en la sección de catálogos de exposiciones pasadas.

'After Nature' hasta el 22 de agosto / Museo Thyssen / Gratuita junto a Entrada general

'​Vanitas' hasta el 29 de agosto / Museo Thyssen / Gratuita junto a Entrada general

2. Música en directo. 'Ficciones del Trópico' de Alexander Molero

'Ficciones del Trópico' de Alexander Molero Cedida

Las noches veraniegas en la terraza de La Casa Encendida continúan este fin de semana con la presencia del compositor venezolano Alexander Molero. Empleando sintetizadores analógicos como el Yamaha CS-60, nos invita a un viaje enigmático, una visión de lo tropical obtenida desde el mundo urbano. En su trabajo Ficciones del Trópico, Molero crea paisajes sonoros muy cuidados que tratan de aproximarse a aquellos exploradores románticos en búsqueda de nuevos mundos, atravesando la selva de Sudamérica, explorando lo desconocido, evocando lo utópico, inspirado en las obras de Victor Segalen y las visiones de Werner Herzog en Fitzcarraldo y Aguirre, la cólera de Dios, esta última película programada este año dentro del ciclo de cine de La Terraza Magnética. El álbum que servirá de base a la actuación del domingo, Ficciones del Trópico (2018), está compuesto por ocho piezas con títulos que hacen referencia a pájaros, otros animales y paisajes (Tierras Bajas Tropicales, Manglares, Jaguar Capybaras, etc.). Escuchadas en conjunto crean una ambientación sonora exótica y seductora desde la sofisticación electrónica. Ahora podremos sentir y escuchar el resultado de su indagación sonora desde la Terraza Magnética de La Casa Encendida, por encima del rumor de la jungla que nos llega desde la Ronda de Valencia. El evento se podrá seguir también a través de Youtube, en el canal de La Casa Encendida.

21 de agosto / La Casa Encendida / 5 euros

3. Cine. 'El mundo de Apu' de Satyajit Ray

Fotograma de la película 'El mundo de Apu' (1956), de Satyajit Ray .

“No haber visto nunca una película de Satyajit Ray es como no haber contemplado el Sol o la Luna”. Así de expresivo se mostraba Akira Kurosawa, en referencia al director de cine hindú que hoy traemos a nuestros planes de fin de semana. Martin Scorsese también reconoció la impresión que este cine le causó, al descubrirlo a través de algún canal televisivo de Nueva York. Algo similar ocurrió en nuestro país, cuando en 1986 Televisión Española programó un ciclo dedicado a Satyajit Ray (1921-1992) y los aficionados que aguantábamos hasta las tantas viendo la tele quedamos embelesados con lo que aquellas películas nos descubrían. Se trataba de un cine de calidad técnica y narrativa incuestionable, bajo una inspiración clásica, narrando historias de gran humanidad e impulso poético. Pureza visual y austeridad en cada plano, acorde con un mundo limitado de enseres pero cargado de significado, en el que los protagonistas veían partir los ferrocarriles mientras la lluvia caía con persistencia monzónica. Cine de muchos quilates, del que no teníamos ni la más remota idea. Este año se celebra el centenario del nacimiento del director, cuya cumbre es la llamada Trilogía de Apu, y la Filmoteca Española homenajea a Ray con la proyección este domingo de la última de las películas de ese conjunto, El Mundo de Apu, que puede disfrutarse también con independencia de las anteriores. Una obra maestra sustentada en la excepcional musical de Ravi Shankar que enlaza escenas con sutileza. La película luce un blanco y negro bellísimo que podremos apreciar contrastado y diáfano en una copia restaurada, tras el incendio que dañó gravemente los negativos originales de la trilogía e hizo temer por su conservación. Un trabajo minucioso llevado a cabo en el laboratorio de Bolonia, L'Immagine Ritrovata, que tanto está haciendo por el cine del primer tercio del siglo XX (véanse también las recuperaciones de algunas películas de Fritz Lang). Cita ineludible para cualquier aficionado.

22 de agosto / Filmoteca Española / 3 euros

4. Teatro. 'El animal de Hungría' de Lope de Vega

'El animal de Hungría' de Lope de Vega por Colectivo Állatok pilar diago

Desde que en 1845 ocupara parte de los edificios que antes albergaron el Colegio Imperial y los Reales Estudios de San Isidro, el Instituto San Isidro es el centro educativo más antiguo de España pero también una institución imprescindible de Madrid. La lista de los alumnos que han pasado por su Claustro del Pozo es inmensa y testimonio vivo de la historia y la cultura de la capital. Entre ellos, Lope de Vega, de quien el Colectivo Állatok / Escénate presenta El animal de Hungría, que ya se representó con éxito recientemente en Alcalá de Henares, como parte del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. El entusiasmo por el teatro del Siglo de Oro es lo que lleva a estos jóvenes intérpretes a dar forma a este proyecto junto a Ernesto Arias, al que hacen cómplice de su anhelo por adquirir conocimiento en el manejo del verso. A Ernesto Arias le hemos disfrutado en multitud de papeles formando parte de la Compañía del Teatro de La Abadía, regida durante años con sabiduría por el gran José Luis Gómez, y ahora podemos apreciar su maestría como director. El animal de Hungría es una pieza nunca antes representada, lo que permite imaginar con total libertad la puesta en escena. Se descubre un texto de enorme calidad poética y a la vez con gran sentido del humor, con una historia fascinante digna de pertenecer al canon de las obras más emblemáticas de Lope de Vega: llena de humor, conspiraciones, traición, violencia y poesía, centrada en el “mito del salvaje”.

Del 20 al 22 de agosto / Instituto de Educación Secundaria San Isidro / 15 euros

5. Danza. Antonio Márquez en El Escorial

La Compañía Antonio Márquez en el espectáculo 'Medea' Silvia del Barrio

Por fin llega el Festival Internacional de Verano de El Escorial, de la Comunidad de Madrid, una cita que reúne hasta el 24 de septiembre en dieciséis espectáculos una amplia representación cultural de primer nivel en la ópera, la música clásica, la zarzuela, el flamenco, la danza contemporánea, el ballet, el circo, los títeres y el teatro clásico. Este fin de semana, la Compañía Antonio Márquez presenta cuatro piezas en un programa de marcada impronta española. En la primera parte, la compañía bailará, con la coreografía de Javier Palacios, Macadanza, sobre la Danse macabre, de Saint-Saëns, un poema sinfónico compuesto en 1874. Le seguirá el cuarto movimiento de la Symphonie espagnole, de Édouard Laló, en un solo para bailarina, coreografiado por José Granero en 1990 para el programa de presentación del Ballet Región de Murcia, bajo la dirección de Merche Esmeralda. La primera parte del espectáculo se cierra con el Bolero, de Maurice Ravel, coreografiado por Antonio Márquez y Currillo. Márquez estrenó su versión de esta composición del músico francés en 2005. Desde entonces lo ha llevado por escenarios de todo el mundo, hasta culminar en la consagración en los conciertos BBC Proms, en el Royal Albert Hall de Londres de 2013. La segunda parte la ocupa enteramente Medea, de la que Antonio Márquez recupera la coreografía histórica de José Granero, concebida para el estreno de este ballet en 1984 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con música del guitarrista Manolo Sanlúcar. El montaje de Márquez aporta una nueva escenografía y vestuario de Tania Bakunova, inspirado en diseños de Miguel Narros, autor de la dramaturgia y el libreto de esta obra, una de las fundamentales de la danza española del pasado siglo.

6. Concierto ilustrado. María Hesse y Lorena Álvarez

María Hesse y Lorena Álvarez unen ilustración y música Erea Azurmendi / Adrián Nieto Maesso

Se anuncia como un “concierto ilustrado”, en el que música e ilustración se darán la mano sobre el escenario del Conde Duque. María Hesse ha sido elegida como una de las cien mejores ilustradoras del mundo, y sus trabajos están presentes en más de diecinueve países. La cantante Lorena Álvarez pertenece a una estirpe de artistas difíciles de clasificar: compositora, productora, intérprete y también pintora. Lorena ha conseguido traspasar los límites habituales de la música tradicional y situarla en un nuevo contexto en el que contemporaneidad y tradición pueden ir de la mano sin complejos. Ahora, ambas creadoras se unen una sola noche para dar vida a este espectáculo tan original. Siguiendo las canciones de Lorena Álvarez, “un verso libre dentro del panorama musical español”, el público de Veranos de la Villa podrá asistir al proceso de creación en vivo de la ilustradora María Hesse proyectado en una pantalla de gran formato. De esta forma, ambas artistas nos sumergirán en un mundo poético, arriesgado y sensual en el que la palabra, la voz, el color y el dibujo se transforman en una experiencia única e intimista.