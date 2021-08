Héctor causa baja en 'Los Libérrimos' por enfermedad y tiene que ser sustituido en '¡Boom!'

Los Libérrimos contaron este miércoles con una novedad en su equipo, y es que uno de sus miembros, Héctor, se ausentará unos días de ¡Boom! por enfermedad y será sustituido por Simón.

"Estamos sin Héctor que no está con nosotros en plató, pero está en casa", anunció Juanra Bonet antes de enviarle un caluroso saludo al concursante de su parte y de todo el equipo del programa de Antena 3.

Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

El presentador señaló que "tres no podéis ser y en estas ocasiones hay que traer a alguien que sustituya a Héctor y, por lo que veo en el atril, se llama Simón". El nuevo concursante entró en el plató y se presentó.

"Qué situación más extraña para ti: ¿O ya te ha pasado alguna vez?", quiso saber Bonet. El participante le contestó que "no es una situación extraña, pero si me vuelve a pasar, ya no puedo decir que no me ha pasado".

"Mi nombre es Simón, tengo 47 años y soy arquitecto. Cuando estoy trabajando dibujo y cuando tengo tiempo libre, también lo hago porque me gusta salir a la calle a dibujar con más gente en el movimiento Urban sketching", comentó el barcelonés.

Simón, de Los Libérrimos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

El concursante explicó que "es un movimiento que empezó a principios del siglo XXI y se ha ido extendiendo por todo el mundo. La gente queda para dibujar y luego lo comparte en redes. He llegado a ver concentraciones de más de 200 personas".

Tras su presentación, comenzó a concursar con sus compañeros en su programa 76 en busca de llevarse el bote, que este miércoles estaba en 2.880.000 euros, aunque finalmente no lo consiguieron.