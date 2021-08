El realizador Joe Dante, premio honorífico de la 49 edición de Curtas Festival do Imaxinario de Vilagarcía

Dante debutó en 1978 en la dirección en solitario con 'Piraña', escrita por John Sayles, con el que volvió a colaborar en 'The Howling' (1981).

Aunque fue a partir de 1983 cuando comenzó una exitosa colaboración con Steven Spielberg como productor, tanto en la serie 'The Twilight Zone' como las cintas 'Gremlins' (1984), 'Gremlins 2' (1990) o 'El chip prodigioso' (1987).

El festival acogerá un encuentro con el propio Joe Dante y una retrospectiva con varias de sus películas, así como una exposición con reproducciones de sets a tamaño real, piezas originales de 'Gremlins', y varios homenajes de ilustradores de todo el mundo a la película.

El festival acogerá también una gran selección del cine fantástico mundial, con títulos como 'The Spine of Night' de Philip Gelatt y Morgan Galen King; 'Son', escrita y dirigida por Ivan Kavanagh; o 'The Accursedo, de Kathryn Michelle y Elizabeta Vidovic.

Desde Galicia, y a ritmo de black metal, llegará el terror rural de 'Jacinto', de Javi Camino; y desde Taiwan hará lo propio 'The Sadness', el debut de Rob Jabbaz.