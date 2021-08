EH Bildu de Pamplona insta a Maya a poner en marcha un proceso participativo en la Txantrea sobre la zona azul

La coalición ha recordado que ya hizo esta propuesta en la Comisión de Presidencia del día 15 de junio pasado, donde se presentó una declaración para que la decisión final de la instauración de la 'Zona Azul' "se supeditara a un proceso participativo". Una proposición que no salió adelante por los votos en contra de Navarra Suma y la abstención de PSN.

El grupo municipal ha destacado que el Defensor del Pueblo, Javier Enériz, ha sugerido al Ayuntamiento de Pamplona que "en relación con la implantación de la zona de estacionamiento limitado en el barrio de la Txantrea, se desarrolle un proceso participativo, de tal modo que todos los interesados (vecinos, comerciantes, otros colectivos...) puedan, previa la correspondiente y completa información, expresar con plenitud sus inquietudes, observaciones, alegaciones, alternativas, etcétera, y, ponderando todos los intereses, se adopte la decisión que corresponda".

Ha indicado, además, que colectivos del barrio ya solicitaron vía registro el 23 de julio al Área de Participación Ciudadana "que se proceda a la implementación de un proceso de participación ciudadana sobre el establecimiento del aparcamiento regulado (zona azul, naranja, etc...) en la Txantrea, opción recogido en el artículo 28 y siguientes del reglamento de participación ciudadana". Una solicitud que "ni siquiera ha obtenido todavía respuesta por parte del equipo de Gobierno", ha criticado.

Para EH Bildu, es "imperioso" que el gobierno municipal "deje de una vez de lado sus imposiciones y esa forma de funcionar que acostumbran, adoptando decisiones de espaldas a la ciudadanía".

A este respecto, ha recordado los "más de 15 procesos participativos que impulsó el Gobierno del cambio en la anterior legislatura, creando un área específicamente para ello y dotándola de personal y medios necesarios". En cambio, ha reprochado que Enrique Maya "ha limitado esa participación a una consulta sobre unas jardineras en Pío XII (jardineras que ya estaban contempladas en el proyecto inicial), dejando al resto de barrios de la ciudad huérfanos de este tipo de procesos, a pesar de existir temas de calado que afectan directamente a la ciudadanía, como es el caso de esta implantación del aparcamiento regulado".

La coalición ha emplazado al alcalde de la ciudad a "escuchar al barrio" y a "no empecinarse en su estrategia de imposición por encima del vecindario y del Defensor del Pueblo". Igualmente, la ha conminado a "no ejercer de Nostradamus al asegurar que, 'de no implantase la zona azul el barrio se convertiría en un infierno', ya que todavía faltan por concretarse aspectos como la situación que se vivirá al final de las obras de Txantrea Sur, previsto para dentro de un mes, y que darán una fotografía bien distinta del aparcamiento en esta zona de la ciudad".