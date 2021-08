IU advierte de que a 20 días del inicio del curso no se han instalado todas las aulas prefabricadas precisas

En una nota de prensa, esta formación ha calificado de "flagrante" la situación del colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) María Zambrano de Parque Venecia y de los Colegios Públicos Integrados Ana María Navales de Arcosur y Julio Verne, de Miralbueno.

En cuanto a los dos primeros centros, IU Aragón ha dicho que no tienen "ni un solo edificio, ni ningún espacio escolar" porque sus colegios o no están licitados todavía o no han iniciado las obras de construcción. "Es decir, todo su alumnado deberá estar escolarizado en aulas prefabricadas", ha apuntado esta formación.

Al respecto, se ha preguntado por qué el Departamento de Educación, "que sabe desde mayo que las clases de Infantil y Primaria empezarán el 8 de septiembre y es conocedor del número de aulas prefabricadas que va a necesitar después del proceso de escolarización, no ha iniciado los procesos de licitación en el mes de junio".

A su entender, esto hubiera posibilitado que se realizaran las obras durante el verano y, finalmente, acoger al alumnado en sus aulas "sin prisas" en septiembre.

LICITACIÓN

IU Aragón ha indicado que el proceso de licitación de las aulas prefabricadas del CPI Julio Verne y del CPI Navales se inició el pasado jueves 12 de agosto y las plicas se abrirán el 30 de agosto. La primera consecuencia de este retraso será que las obras se iniciarán en septiembre y que el alumnado que se alojará en prefabricadas tendrá que ocupar otros espacios escolares del centro, "en precario", "ocasionando problemas de organización, masificación y modificación continua de la ubicación del alumnado".

Por este motivo, esta formación ha rechazado la "desatención del alumnado de los centros más necesitados de espacio escolar" por parte del Departamento de Educación, cuando es una cuestión "totalmente previsible".

En el caso del CEIP María Zambrano, esta semana han comenzado a hacer zanjas en el patio de sus aulas prefabricadas para los colectores de las cinco nuevas, cuando lo que las familias esperaban era que éstas se ubicasen en el solar anexo.

Su instalación en el mismo patio va a provocar, según IU, la masificación del espacio ya que van a añadir 125 alumnos a los 175 existentes. En su opinión, esto responde a "un ahorro presupuestario del Departamento, que no prioriza la calidad educativa y la atención digna a este alumnado".

Desde el Área de Educación de IU Aragón ha manifestado que ante esta "improvisación y falta de planificación", que se repite en el inicio de varios cursos escolares, se deben asumir responsabilidades desde el Gobierno de Aragón puesto que implica "que no tiene capacidad para su gestión y desarrollo y está perjudicando notablemente a la escuela pública".