La Comunitat Valenciana reduce a dos meses el plazo que tendrán que esperar los contagiados para vacunarse

Así lo ha explicado la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, en una entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser recogida por Europa Press. Se trata de una medida en aplicación del acuerdo alcanzado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interdepartamental del Ministerio de Sanidad de la semana pasada, han precisado fuentes de la Conselleria.

Al respecto, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que este miércoles ha presentado un plan de salud mental, ha querido dejar claro que la decisión de adelantar la vacunación de las personas contagiadas se debe "única y exclusivamente" a criterios científicos, al igual que en otras partes de España y en otros países.

PLAN VACACIONES

Barceló ha señalado además que para esta semana se ha citado a cerca de 50.000 personas de entre 12 y 39 años que habían bloqueado su agenda por vacaciones y que todavía estaban pendientes de ser llamados. La consellera ha valorado que el plan que su departamento puso en marcha en el mes de julio para permitir a los valencianos disfrutar de sus vacaciones y marcar los días en que no iban a estar disponibles para la vacunación "ha funcionado muy bien".

En total, alrededor de 300.000 valencianos se han acogido a este servicio, algo que ha "facilitó el proceso" el vacunación, "evitando además que fueran citados cuando no iban a poder acudir", ha resaltado la consellera.

Además, Sanidad ha enviado un SMS para volver a citar a unas 400.000 personas que, por diferentes motivos, no acudieron a ser vacunados cuando les tocaba y desde los centros de salud de Atención Primaria se está intentando localizar a unas 80.000 personas que no tenían actualizados sus teléfonos o que no disponen de teléfono móvil.

Barceló ha asegurado que su intención es "dar todas las facilidades posibles" para que todas aquellas personas que por cualquier circunstancia, o bien porque se encontraban fuera, o bien porque no tenían en ese momento correctos sus datos o bien porque se lo han pensado nuevamente, tengan una "nueva oportunidad" de vacunarse.

RECHAZA VACUNACIÓN SIN CITA PREVIA

Lo que por el momento no se plantea en la Comunitat Valenciana es la vacunación sin cita previa que se ha implantado en otras regiones. Ana Barceló ha dicho que su intención es "seguir insistiendo y seguir comprometiendo a la ciudadanía mediante un mensaje, para que pueda acudir a su cita".

Según la consellera la apertura de la cita y acudir cuando los ciudadanos lo consideren oportuno no se contempla "hasta que no hayamos agotado todos los mecanismos que van dirigidos directamente y personalmente a cada ciudadano", ha remarcado.

Finalmente, Ana Barceló cree que no haber llegado todavía al objetivo del 70% de la población con la pauta completa de vacunación, es algo que "no debe preocuparnos" porque "lo vamos alcanzando, poco a poco, pero lo vamos a alcanzar", ha aseverado.

De hecho, Ximo Puig ha descartado que se estén incumpliendo los plazos marcados de vacunación y ha remarcado que "no hay ningún retraso, solo cierto decalaje hace unas semanas" porque se recibieron menos dosis y ya se ha compensado sobre todo con las de Moderna. Ahora, ha celebrado, la Comunitat Valenciana está por encima de la media de España en vacunación.

"Siempre hablamos del 70% de inmunidad (pauta completa) a finales de agosto y lo vamos a superar", ha aseverado, ya que el objetivo inicial estaba fijado en los mayores de 18 años y se ha conseguido ampliar desde 12.

Según ha explicado, estos días se está suministrando la vacuna a los jóvenes de 12-19, a los que no se quisieron vacunar o "hubo algún desfase" y a los que hubo dificultad para citar, por lo que se ha mostrado convencido de que el curso educativo arrancará con una "inmunidad altísima".