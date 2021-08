Muere de Covid una mujer de 58 años que se había negado a recibir la vacuna

Una mujer de 58 años, que se había negado a recibir la vacuna contra el coronavirus, ha fallecido a consecuencia de la covid-19 en el Hospital comarcal de Elda, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.

El fallecimiento de la mujer, según ha adelantado el diario Información, tuvo lugar en la madrugada del martes tras estar varios días en el centro sanitario y su evolución fue a peor por lo que tuvieron que ingresarla en la UCI e intubarla a causa de la grave afectación en sus pulmones.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha hecho eco de esta información publicada, que recoge en su cuenta de Twitter, a la que ha añadido el siguiente mensaje: "La vacuna es nuestro principal activo contra la #COVID19. Cuando te citen, no tengas dudas, vacúnate".

Según fuentes de la Conselleria de Sanidad, el 1% de la población de la Comunitat Valenciana ha rechazado vacunarse de forma "explícita" por diferentes motivos y no únicamente por ser negacionistas.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, aseguró el pasado sábado que esta semana ya se habrá citado a todas las personas que quedan por vacunar contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana, excepto a aquellas que hayan bloqueado el periodo por encontrarse de vacaciones.

Tras esta llamada, ha explicado Barceló, todavía quedarán alrededor de 80.000 personas que no han sido citadas al no disponer de teléfono móvil, por lo que Sanidad no se ha podido comunicar con ellas a través de SMS. En estos casos, serán los equipos de Atención Primaria quienes contactarán con estas personas a través de teléfono fijo.

Asimismo, el pasado 10 de agosto la Conselleria de Sanidad Universal anunció el lanzamiento de una "campaña masiva" para dar una nueva oportunidad a quienes no han acudido a la cita de vacunación por el motivo que sea y poder recibir sus dosis entre el 23 de agosto y el 19 de septiembre.

Esta iniciativa busca "repescar" a quienes en su día no pudieron acudir a vacunarse porque tenían alguna otra cita ineludible, por motivos de salud, porque tenían dudas o simplemente se despistaron. "No se debe dejar pasar esta nueva oportunidad porque la vacuna contra la Covid-19 funciona. Es la mejor forma que tenemos para cortar las cadenas de transmisión del virus y salvar vidas", recordó en ese momento Ana Barceló.