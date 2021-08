González Rojas reclama que se agilicen las ayudas municipales para la instalación de ascensores

En una nota de prensa, el concejal ha destacado que "si bien la iniciativa puesta en marcha en el mandato pasado fue novedosa y necesaria, la ejecución deja mucho que desear", al tiempo que ha añadido que el retraso se está acumulando de tal manera que "este año se están tramitando ayudas de la convocatoria de 2017/2018, una esa realidad que, como es obvio, no se refleja en la propaganda del gobierno".

"Hay muchas familias sin recursos que no pueden hacer frente a la instalación de ascensores en sus edificios; hay personas que necesitan, por cuestiones sicomotrices contar con un ascensor y la comunidad no tiene; hay, en definitiva, que agilizar estas ayudas para no dejas a nuestros vecinos en 'pisos cárceles' donde se encuentran recluidos", ha declarado Rojas.

Por ello, el concejal ha anunciado que se ha registrado una batería de preguntas para que el equipo municipal rinda cuentas de estos atrasos y de las diferentes convocatorias para la instalación de ascensores y recuerda el edil que para que su grupo municipal "se abstuvieran los presupuestos 2021 el gobierno se comprometió a la creación de una mesa de trabajo para mejorar este programa y agilizarlo y hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada".

Así, Rojas ha planteado al equipo de gobierno información sobre el presupuesto aprobado para cada una de las convocatorias; qué importe se ha ejecutado; cuántos ascensores se han instalado a cargo de cada una de las convocatorias y si está previsto modificar el procedimiento de esta convocatoria para agilizar las ayudas.

"Según informaciones de principios de año, cuatro de cada diez bloques de más de cuatro plantas carecen de ascensores en nuestra ciudad, y hay que tener en cuenta que hay mucha población vulnerable que necesita de ellos para poder llevar una vida digna", ha finalizado Rojas.