Gobierno Vasco advierte: "Ni en Bilbao ni en Donostia ni en ningún sitio, las 'no fiestas' son 'no fiestas'"

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha advertido de las 'no celebraciones' que se están produciendo en municipios de Euskadi que, de no haber pandemia, habrían celebrado sus fiestas patronales, que han sido suspendidas por segundo año consecutivo. "Ni en Bilbao ni en Donostia ni en ningún sitio, las 'no fiestas' son 'no fiestas'", ha apuntado.