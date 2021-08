El filme 'Nomadland' de Chloé Zhao recibirá en San Sebastián el Gran Premio Fipresci 2021 a la mejor película del año

En un comunicado, desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián han informado de que las otras finalistas han sido 'Druk/ Another Round' (Otra Ronda), de Thomas Vinterberg, que ganó la Concha de Plata en San Sebastián al mejor actor para su cuarteto protagonista, el Premio a la mejor película europea y el Oscar a la mejor película internacional; y 'Quo Vadis, Aida?', de Jasmila Zbanic, que concursó en el pasado Festival de Venecia y estuvo nominada al Oscar.

Se suman a ellas también como finalistas 'Ras vkhedavt rodesac cas vukurebt?/ What Do We See When We Look at the Sky?', de Alexandre Koberidze, que compitió en el pasado Festival de Berlín, en el que ganó el Premio Fipresci, y 'Babardeala cu bucluc sau porno balamuc/ Bad Luck Banging or Loony Porn', de Radu Jude, Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2021.

Chloé Zhao recibe esta distinción con su tercer largometraje tras 'Songs My Brother Taught Me' (2015) y 'The Rider' (2017). El Gran Premio Fipresci es el último reconocimiento a 'Nomadland' (Perlak, 2020), que tras ganar el León de Oro en Venecia en 2020 ha cosechado una interminable lista de galardones entre los que destacan los Globos de Oro a la mejor película dramática y a la mejor dirección, los BAFTA a mejor película, dirección, dirección de fotografía y actriz protagonista y los Oscar a mejor Película, mejor dirección y mejor actriz protagonista.

El Gran Premio Fipresci se entregará durante la gala de inauguración del 69 Festival de San Sebastián. En 2020 no se concedió como consecuencia de la cancelación de festivales y estrenos que provocó la crisis del Covid-19.