Page reivindica el papel que las autonomías pueden tener a la hora de paliar la crisis de Afganistán

"Lo que está pasando en Afganistán no deja de ser una gran frustración mundial, un enorme problema, que no será no culpa de nadie pero es responsabilidad de todos intentar abordarlo en el futuro, cada uno en su medida", ha defendido en un vídeo enviado a los medios.

"Alguien puede pensar que las autonomías estamos muy lejos, que Castilla-La Mancha no tiene nada que ver en este asunto. Pero quiero se sepa, porque los castellanomanchegos tienen derecho a saber, que este gobierno, más allá de cualquier radicalismo, lucha contra los fanatismos y más contra los que claman volver a la Edad Media, salvo en un cosa paradójica como son las armas de alta tecnología y modernas", ha añadido.

"Las que más van a sufrir son las mujeres y sus hijos. Siempre pasa, en todas las crisis. Por eso hemos puesto a disposición del Gobierno de España los instrumentos para alojar, albergar, paliar y cooperar a una solución que si no puede ser bélica, que no puede serlo, ha de ser al menos moral", ha concluido.