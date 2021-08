Sergio Pazos tira de inventiva en 'La Pista Musical' de 'Pasapalabra', pero fracasa

Pasapalabra recibió este martes a cuatro nuevos invitados famosos que ayudaron a Sofía y Marco Antonio en su lucha por conseguir el mayor número de segundos para enfrentarse en la última prueba del concurso de Antena 3, El Rosco.

La actriz Carla Hidalgo y el actor Sergio Pazos acompañaron a Sofía en el equipo naranja, mientras que otra actriz, María Casal, y otro actor, Daniel Huarte, fueron los que ayudaron a Marco Antonio durante el programa.

Los seis llegaron a La Pista Musical, donde el enfrentamiento entre Pazos y Huarte dio pie a una situación muy cómica, que desató las carcajadas de sus compañeros y del público presente en las gradas.

"Año de la canción, 1996, por cinco segundos... ¡Música!", comentó Leal. El intérprete madrileño fue el primero en apretar el pulsador mientras bailaba al ritmo de la canción: "Suena a Ketama, pero no tengo ni idea", respondió.

En el rebote, Pazos tampoco supo responder, aunque aclaró que "es flamenco", y el presentador pasó a la siguiente pista: "Por cuatro segundos, un verso de la canción: Yo tenía un primo en Getafe", señaló el presentador.

Ninguno de los dos invitados se atrevió a pulsar, así que Leal pasó a la siguiente pista, unos segundos más de la canción que tenían que adivinar. Una vez más, Huarte fue el más rápido, pero sin acertar la canción.

Sergio Pazos y Daniel Huarte, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

En el rebote, su rival se arriesgó y tiró de inventiva: "No somos nada, que queremos lo que sabemos...", comenzó a cantar el actor, pero el presentador, entre risas, le corrigió: "La que quieres decir es No estamos locos, pero esa no es".

"Lo he intentado, pero es que para las letras soy muy malo", admitió Pazos, y el conductor del programa pasó a la siguiente pista: "El título dicho con otras palabras, yo os diré seis, pero el original son tres: Regresa pa la capital de España", comentó el presentador.

Inmediatamente Huarte apretó el pulsador y contestó "es Vente pa Madrid de Ketama", acertando la respuesta y logrando dos segundos para Marco Antonio de cara a la última prueba de Pasapalabra, El Rosco.