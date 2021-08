Podemos pide "claridad" en la norma de circulación para los ciclistas hasta tener la ordenanza de movilidad

Así lo ha expuesto en una nota la portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas, quien ha señalado que "hay numerosas calzadas de la capital donde la circulación es peligrosa para los VMP", a la vez que reclamado que "se agilice el plan asfalto".

Además, ha dicho que "una parte importante de los ciclistas no se fía de las llamadas ciclo-calles por el doble motivo de que una parte importante de los conductores de vehículos a motor no respetan la velocidad obligatoria de 30 kilómetros por hora al circular por ellas y la señalización vertical hace tiempo que ha desaparecido, dando la sensación de haber sido una medida temporal sobre la que no se actúa en absoluto para que los conductores sepan y reconozcan que va en serio", entre otros aspectos citados.