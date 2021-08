El PP en el Ayuntamiento reclama actividades de ocio en todos los barrios de la capital

El concejal del grupo municipal del PP, Antonio Losa, ha denunciado en un comunicado el "desprecio" con el que el equipo de gobierno está tratando a los barrios de la capital en la organización de actividades veraniegas.

"Este año entendemos que como consecuencia del coronavirus no se puedan realizar las tradicionales fiestas de los barrios, pero no es comprensible como desde el Ayuntamiento de Jaén se promocionan ciertas zonas de la capital mediante la organización o colaboración de actividades y que en los barrios, donde cada año se venían organizando conciertos, por ejemplo, este año no dispongan de absolutamente nada", ha afirmado el concejal popular.

Para Losa, este hecho evidencia que el alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), "está jugando con el movimiento vecinal, y ha apostado por hacer de Jaén una segmentación entre barrios de primera y de segunda, lo cual denunciaremos allá donde haga falta".

En este punto, ha señalado que el PP no permitirá que "el PSOE ponga todo su empeño en destrozar al movimiento vecinal, restándole autonomía a la hora de realizar sus funciones o restando actividades que tradicionalmente se venían desarrollando en los diferentes barrios".

El concejal popular ha instado al alcalde a escuchar al movimiento vecinal y a realizar el camino de futuro de la ciudad junto a ellos "porque son esenciales para garantizar que Jaén sea una verdadera capital de provincia". "Si Jaén dispone de un tejido asociativo fuerte, además de ser beneficioso para los jiennenses, servirá de gran utilidad a toda la corporación municipal", ha concluido Losa.