El Cecopi alerta sobre la "elevada" ocupación de la UCI en Zamora

Según ha informado la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, Clara San Damián, actualmente hay doce pacientes ingresados en la zona de críticos, cinco de ellos por COVID.

De este modo, la UCI se encuentra "al límite" de su capacidad, un hecho que ha llevado a San Damián a hacer "un llamamiento a los zamoranos para que sean conscientes de que el virus sigue ahí y que en determinados casos puede llevarte al hospital e incluso tener un desenlace fatal".

Por tanto, la delegada territorial ha reclamado "máxima precaución, sentido común y responsabilidad individual" para evitar un colapso hospitalario.

En este momento, en Zamora, hay 36 brotes de COVID activos, con 242 casos vinculados.

Respecto a la vacunación, Zamora sigue a la cabeza de Castilla y León. "Hemos vacunado a todos los grupos etarios que estaban recogidos en la estrategia nacional. Esta semana vamos a seguir con las segundas dosis y vamos a comenzar con las primeras dosis de algunos grupos de edad y personas que no pudieron vacunarse en su momento", se ha felicitado la delegada, quien reconoce que esta semana están justos de vacunas y por eso no se va a poder abordar la vacunación de los chicos y chicas que la semana pasada no pudieron vacunarse. Pese a ello, San Damián ve posible que hacer una "recaptación".

La delegada territorial ha confirmado que, antes de que empiece el curso escolar, los niños mayores de 12 años, tal y como marca la Estrategia Nacional de Vacunación y las especificaciones de las distintas vacunas aprobadas, estarán todos inmunizados.