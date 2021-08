'Adelante Andalucía' compara la situación de las mujeres en España con la que viven en Afganistán

'Adelante Andalucía', es formación creada por los exmiembros de Podemos Teresa Rodriguez y José María González 'Kichi' tras desmarcarse de las directivas de la cúpula nacional del partido. Este partido, que ahora se presenta con entidad propia en Andalucía, ha comparado la situación de las mujeres afganas tras la llegada de los talibán con la de las mujeres en España.

En su cuenta oficial de Twitter ha publicado una imagen en la que se compara la imagen que se ha hecho viral de Afganistán en la que vecinos de Kabul tapan las imágenes publicitarias en las que se muestran mujeres ante la llegada de los Talibán a la capital, con una imagen de un muran feminista vandalizado en Andalucía.

El odio hacia las mujeres es universal. pic.twitter.com/L8ME8CfNmF — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) August 16, 2021

Bajo la frase "El odio hacia las mujeres es universal" publicaban estas dos imágenes que muchos usuarios de esta red social han entendido como una comparación desproporcionada entre el machismo de Afganistán y el de Andalucía.

Las respuestas no se han hecho esperar, y son muchos los que han criticado al partido por comparar dos situaciones que, entienden, no tienen nada que ver. Algunos, incluso, han respondido con el mapa que elabora 'Womanstats project' sobre qué países son más seguros para las mujeres en el que España está considerado com un país "con un alto nivel de seguridad para las mujeres" y Afganistán como "un país que carece de seguridad para las mujeres".

Seguridad física de las mujeres en el mundo Womanstats project

Sin embargo, 'Adelante Andalucía', lejos de retractarse o corregir su primera publicación, ha compartido un nuevo tuit en el que da una explicación sobre esa comparación entre Afganistán y Andalucía.