Una colaboradora de 'Espejo público' cuenta los estereotipos que se encuentra al quedar con chicos por ser trans

La colaboradora de Espejo público Daniela Requena ha decidido crearse una cuenta de Tinder con la intención de conocer a chicos interesantes. La tertuliana ha explicado que tiene muchas ganas de conocer a gente nueva y que ha decidido no contar que es una mujer transexual. El anuncio de la periodista ha traído polémica, ya que algunos consideran que la joven debería contar este detalle a sus conquistas.

La periodista ha defendido que no tiene por qué compartir un detalle de su pasado con una persona a la que acaba de conocer y que esto no debería influir a la hora de conectar con un chico. No obstante, hay muchas personas que aún tienen prejuicios hacia las personas trans y no están de acuerdo con su decisión. "No voy a decir nada porque yo creo que es un pequeño detalle sobre mi vida y considero que no es relevante a la hora de conocer a un chico. Y, sobre todo, en este momento que estoy completamente operada. No hay ninguna diferencia entre mi yo de ahora con una mujer cisgénero biológica", ha comentado la colaboradora.

Requena ha contado este martes en directo algunas de las experiencias que ha vivido con algunos ligues tras confesar su condición de chica transexual y por la que prefiere ser más reservada. La periodista ha detallado su historia con un chico con el que quedó para tomar unas copas y con el que surgió un bonita conexión; al final de la noche, él la invitó a su casa y mantuvieron relaciones sexuales.

El problema vino cuando Daniela le confesó que era una chica transexual, algo que el chico no se tomó muy bien. "A los dos días me dijo de volver a quedar y yo no sé por qué le dije 'mira que sepas que soy una mujer transexual', yo creo que se lo dije porque hubo tanto feeling entre los dos, y fue todo tan bien... Se lo dije antes de la segunda cita y en la primera lo habíamos dado todo y muy bien, por eso quería repetir. Qué le dije... Que me quería denunciar", ha confesado la periodista.

El chico quería denunciar a Daniela por no haberle contado su condición de mujer trans, sin embargo, en este tipo de casos la ley respalda a las personas transexuales. No obstante, este no fue el único estereotipo al que la periodista tuvo que enfrentarse. Al parecer, este hombre le exigió que se hiciera una prueba para determinar si tenía alguna ETS. "Me decía 'hazte una prueba VIH'. Él se pensaba que las mujeres transexuales nos exponemos más que otra persona a las enfermedades de transmisión sexual". ha añadido Requena.

La periodista ha defendido que no tiene por qué soportar este tipo de pensamientos prejuiciosos y que, ahora, si un chico la rechaza por su condición biológica lo prefiere, ya que lo usa como filtro para no conocer a determinadas personas. Finalmente, Daniela ha comentado que no tiene miedo en confesar su condición trans, pero que no lo dice porque quiere que la conozcan por su personalidad, no por su vida personal.