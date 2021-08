El Ayuntamiento de Logroño visibiliza y condena la situación que sufren las mujeres y niñas en Afganistán

De esta manera, el Ayuntamiento de Logroño también se une al clamor de la sociedad europea y mundial que pide protección para las niñas y mujeres afganas ante tanta barbarie.

Así, al igual que ya lo han reclamado periodistas y escritoras de nuestro país, desde el Ayuntamiento de Logroño hacen un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que se mantengan abiertas las fronteras de Afganistán y salgan del país todas las personas que lo deseen, en especial las mujeres y niñas afganas, y para que se proteja a aquellas mujeres que desde el año 2001 han desempeñado tareas profesionales prohibidas por los talibanes.

Durante el acto, la teniente de alcalde y concejala de Igualdad, Eva Tobías Olarte, ha leído el siguiente comunicado:

"La llegada al poder de los talibanes amenaza las dos décadas de conquistas de derechos de las mujeres y niñas afganas. Poder ir al colegio, estudiar en la universidad, moverse libremente por la calle sin presencia de un hombre o ejercer cualquier tipo de profesión, son avances que ahora se ven amenazados.

Y es que hay mil maneras de poner a la mujer en su sitio: mujeres mutiladas y violadas por el hecho de ser mujeres; mujeres que si salen de casa lo harán con "su protector masculino"; mujeres divorciadas que podrán ser azotadas públicamente; mujeres que volverán a usar el burka como uniforme oficial de un régimen que las considera seres sin ningún tipo de derechos, precisamente por ser mujeres; mujeres que serán usadas como botín de guerra. En este sentido nos vuelve a la memoria el discurso de Caddy Adzuba (abogada y periodista) al recibir el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en 2014:

"La mujer congoleña víctima de los conflictos armados, violentada y violada, ha perdido toda su dignidad y vive en la deshonra".

Es así como se logra destruir a la sociedad civil: violándolas consiguen que sus familias las repudien, humillándolas consiguen que las niñas no vayan a la escuela, obligándolas a casarse las condenan a una muerte en vida.

Las instituciones del mundo entero y la ciudadanía libre y responsable tenemos la obligación, en primer lugar, de poner la mirada en la situación en la que se encuentran las mujeres afganas; de pedir auxilio y protección para ellas; de exigir que los avances que han conseguido en las dos primeras décadas de este siglo XXI no retrocedan. Y cada granito de arena cuenta.

En 2016, el equipo ciclista femenino de Afganistán fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz por su valentía y su perseverancia al desafiar las normas de género en un país en el que no está bien visto que la mujer tome sus propias decisiones y menos aún que se dedique a una actividad tradicionalmente reservada a los hombres como el ciclismo.

Simone de Beauvoir, hace más de 100 años ya manifestaba: "No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida"".

El comunicado ha terminado con un poema de Martin Niemöeller:

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista, Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata, Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista, Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío, Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.