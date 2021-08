El paso de Fiama por dos de las tres entregas de La isla de las tentaciones no dejó a nadie indiferente. Tras hacer que Manuel cayese en la tentación con ella, su amor fuera de República Dominicana no duró mucho tiempo.

Ahora se encuentra en uno de sus mejores momentos con Hugo, su chico, hasta tal punto de que se han ido a vivir juntos. Por ello, la exconcursante ha decidido enseñar su pisito del amor.

A través de su canal de Mtmad, Yes to all, ha enseñado todos los rincones de su casa, aunque casi al principio del todo desvelaba que no sería su hogar por mucho más tiempo: "No nos vamos a quedar aquí".

Durante el house tour se puede ver cómo la ayuda de Fiama ha hecho que la pequeña casa sea algo más amplia, ya que, tal y como ella ha afirmado, también alquilaron el piso de al lado.

Una de las joyas del piso es la terraza, de patio interior pero decorada al estilo boho con sillas de mimbre con cojines oscuros y una mesa a juego decorada con unos pequeños cactus.

En el vídeo se aprecia cómo uno de los dos pisos que componen la vivienda está mejor decorado y más cuidado. "Esta zona la decoré más a mi gusto", confiesa la exconcursante mientras enseña un salón luminoso con la cocina abierta y separada por una barra americana.

La pareja derrocha buen rollo y naturalidad en la ¡imágenes al hablar de su vida privada, de hecho han aprovechado para soltar una gran bomba: "Tenemos planes de adopción".

No obstante, la influencer ha aclarado de forma inmediata: "Es de un perro, no se crean que la adopción es de personas". Aun así los planes de futuro parecen ser claros para la pareja, ya que no descartan ampliar la familia "no solo con perros, también con bebés".

Una etapa de lo más especial para Fiama, a quien se la ve de lo más feliz junto con su chico y sus proyectos en conjunto.