Cs CyL solicita al Gobierno central más medios materiales y humanos para la Policía y la Guardia Civil

El partido liberal recoge de este modo las ya históricas reivindicaciones de las asociaciones que engloban a estos cuerpos y que denuncian la falta de chalecos antibalas, instalaciones no adaptadas al siglo XXI o un parque móvil anquilosado y con más de una década.

Se trata de necesidades materiales que se suman a la falta de recursos humanos en las comisarías y cuarteles, con turnos extenuantes y que dificulta la prestación de servicio tanto en las ciudades como en el entorno rural, pese al incremento de población en la España interior durante los meses de verano.

La procuradora de Cs por Segovia Marta Sanz se ha dirigido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para pedir más medios para los agentes destinados en la Comunidad.

"Servir y proteger es más fácil cuando se tienen los medios para ello. Y en un territorio de más 94.000 kilómetros cuadrados, que además es tierra de paso para muchos, esta demanda es más que necesaria", ha afirmado.

En este sentido, Sanz ha recordado que "Castilla y León es tierra de emigrantes, de personas que vuelven a sus pueblos o visitan a sus familiares, y esto también se traduce en un incremento de las actuaciones de los agentes. Más avisos, más salidas, pero los mismos medios que el resto del año".

Por todo ello, la parlamentaria de la formación naranja ha anunciado que elevará una Proposición No de Ley (PNL) en la que inste a Moncloa a comprometerse con la mejora de las condiciones de estos agentes, al tiempo que mantendrá una serie de reuniones con los colectivos que representan a estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Hablamos no sólo del bienestar de nuestros policías y guardias civiles, sino de todos los ciudadanos que viven en el medio rural. Esperemos que el ministro Grande-Marlaska sea sensible a las necesidades de aquellos que no sean nacionalistas", ha concluido.