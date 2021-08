¿Necesitas sombrilla de playa? Mejor apuesta por este modelo antiviento de menos de 16 euros en Amazon

Seguro que esta situación te es familiar: estás relajado tranquilamente en la playa, tumbado en tu toalla bajo los rayos del sol. De repente, empiezas a escuchar algún grito y ves a una o varias personas corriendo detrás de una sombrilla que se ha dado a la fuga. Y si no has sido testigo de esta experiencia playera, es que has sido tú el que ha tenido que ir en busca (y captura) de este utensilio. Lo mismo ocurre con las cada vez más populares tiendas de campaña para pasar el día en la playa que, de no estar bien ancladas puedes salir volando aterrorizando a los bañistas, sin llegar al extremo del balón gigante cuya anécdota inundó las redes.

Para evitar estos sustos y las carreras innecesarias, es necesario que sujetemos correctamente la sombrilla. La forma más habitual de hacerlo consiste en remover la arena alrededor del sitio donde queremos colocarla y clavar la sombrilla. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es recomendable mojar la arena para que la sujeción sea mayor y apelmazarla alrededor del palo para evitar que se mueva. Asimismo, sería recomendable tener en cuenta la dirección del viento. También se pueden atar bolsas de arena o piedras para que no salga volando o usar accesorios que permitan clavarla más profundamente en la arena.

Pero, sin duda, una buena opción es optar por una sombrilla antivientos, una con un diseño resistente gracias a diseños de varillajes fabricados para estos menesteres, lo que le aporta solidez, resistencia y durabilidad. En Amazon, uno de los modelos más vendidos es el de Lolahome de 108 centímetros y 8 varillas. Está fabricado en plástico e incluye soporte para mayor seguridad. Incluye protección solar UPF50 y es regulable en altura. ¡Se acabó el correr detrás de la sombrilla!

La sombrilla cortavientos. Amazon

Y para transportarla con los otros bártulos...

Si eres fiel a la filosofía ‘dominguera’, es decir, de los que baja a la playa cargado hasta las orejas, debes contar con un carrito plegable que te ayudará a transportar todos tus bártulos hasta la orilla del mar, incluida esta sombrilla. El modelo más vendido de Amazon, además, se transforma en una práctica mesa.

El carrito playero. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.