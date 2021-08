Vox vuelve a reclamar a Gobierno y Junta que ayudas para el sector turístico "no se demoren ni un minuto más"

También Rueda ha lamentado este lunes que la previsión de ocupación hotelera "se encuentra un 20 por ciento por debajo de lo habitual en estas fechas, cuando se celebra en la ciudad la tradicional Feria Málaga".

"Las fiestas de Málaga han llegado a tener un impacto económico de 60 millones de euros para la ciudad", ha recordado en un comunicado, al tiempo que ha lamentado que "no ingresar ese dinero se traduce en familias malagueñas que se quedan sin empleo".

En este sentido, Rueda ha incidido en que "no se trata solo de hoteles, sino de bares, restaurantes, taxis, servicios de limpieza, etcétera", por lo que ha vuelto a reclamar que "las ayudas prometidas por el Gobierno central, y por el Gobierno regional, no se demoren ni un minuto más, al igual que los fondos europeos".

En este punto, ha recordado que "es el segundo año consecutivo que Málaga no tiene Feria", insistiendo en que "el impacto económico que tenían estas fiestas en la ciudad iban creciendo año a año debido a la profesionalidad del sector". Un sector, ha dicho, "al que se ha castigado sin trabajar durante mucho tiempo".

Este pasado domingo la diputada de Vox por Málaga asistió a la tradicional ofrenda floral a Nuestra Señora Santa María de la Victoria, Patrona de la ciudad y de la diócesis de Málaga. "Es el segundo año que la Romería Urbana al Santuario de Santa María de la Victoria no inaugura la Feria pero la tradición es algo que no se debe perder", señaló, concluyendo que "no hay Feria pero si hay tradición, valores y fe, y por eso venimos en el día de la Asunción ante Santa María de la Victoria para pedirle que ayude a los malagueños y para que proteja España", ha concluido.