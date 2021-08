La Xunta justifica las nuevas restricciones para priorizar la "seguridad sanitaria"

A preguntas de los periodistas, en un acto en Baiona (Pontevedra), ha recalcado que la "obligación" de la Administración autonómica es "compatibilizar la seguridad sanitaria con la vida económica". "Lo que hacemos es adaptarnos a esa decisión y tener una nueva normativa de aforo", ha apostillado tras la medida del alto tribunal gallego.

Por otra parte, ha dicho que "si la situación sanitaria sigue mejorando, lógicamente los ayuntamientos que están en riesgo más alto pasarán a riesgo menor y esos aforos se irán mejorando".

"No dudamos ni un minuto en poner la seguridad sanitaria por encima de todo, pero la vida económica también tiene que seguir", ha dicho el conselleiro, quien ha incidido en que "nadie tenga duda" en que "en cuanto sea posible relajar restricciones" lo harán. "Y ayudar a la hostelería", ha apostillado.

COMITÉ CLÍNICO

En cuanto a la situación de O Grove, que de nivel máximo pasa a nivel alto, según publica el Diario Oficial de Galicia (DOG) este lunes, y prguntado si fue un "error" que estuviera hasta ahora en esa situación, ha insistido en que la decisión del comité clínico se adoptó en función de las cifras que tenía.

"Las más altas de toda Galicia", ha apostillado sobre la incidencia en este municipio que, como la de los demás, se volverá a analizar en la reunión del comité clínico, fijada para el miércoles, día 18, según han confirmado desde la Consellería de Sanidade.

O PORRIÑO CRÍTICA LAS MEDIDAS

Mientras, la alcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre, se ha mostrado crítica con las decisiones adoptadas por la Xunta en relación a las nuevas restricciones en la hostelería al considerar que se "vuelve a penalizar" a este sector.

Para la regidora, "estas medidas no son de recibo" y "vuelven a penalizar al sector de la hostelería, que ya fue castigado suficiente estos meses". Para García de la Torre, "que el TSXG no les diera la razón, no puede tener como consecuencia que se ceben en el sector más castigado por esta pandemia".